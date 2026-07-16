El presidente Javier Milei aseguró que será reelecto en 2027 y anticipó una nueva etapa política y económica para el país. "Voy a ser reelecto", afirmó durante su discurso en el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde también defendió el derecho a la propiedad privada.

El mandatario cuestionó a quienes se oponen al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, actualmente demorado en el Senado. "Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de propiedad... está claro que son los enemigos del progreso, son los responsables de la decadencia argentina", sostuvo.

Milei apuntó contra la gestión de gobiernos anteriores y los responsabilizó por el uso de los recursos públicos. "Los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad", señaló, y agregó que “proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”, reprodujo la agencia N/A.

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Un cruce con el público

Durante la exposición, centrada en conceptos económicos como el stock de capital, el ahorro y los ingresos, el Presidente fue interrumpido por un asistente. "Como ahora, terminala", gritó la persona desde el auditorio. Milei respondió de inmediato: "No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato". Y sumó:

"Tenemos para 100 años de liberalismo, así si no te gusta andate a Cuba", frase que generó aplausos entre los presentes.

Minutos más tarde, la misma persona volvió a increparlo, lo que llevó a una nueva respuesta del mandatario: "Sino te gusta, andate kuka".

Devolución de impuestos y desregulación

El jefe de Estado también hizo referencia a la gestión del ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, y a las tareas de desregulación de la economía impulsadas desde su cartera. En ese marco, sostuvo que si consigue la reelección podrá devolver 500 mil millones de dólares a los argentinos en concepto de impuestos, y remarcó que la inflación continúa en baja.

Entre las condiciones para que la Argentina siga creciendo, el Presidente destacó al campo como motor económico y mencionó al gas y al empleo como nuevas oportunidades.

Además, pidió a los empresarios que compitan en el mercado con sus pares: "Llegó la hora, salgan a competir", reclamó.

Funcionarios presentes

Milei estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y legisladores de La Libertad Avanza, entre ellos el senador Bartolomé Abdala y el diputado Santiago Santurio.

Por su parte, la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, también participó del encuentro y se fotografió con Santilli, quien fue uno de los funcionarios más saludados por los asistentes.