El concejal Sebastián Pérez, del interbloque del Partido Justicialista, presentó un pedido de interpelación para el intendente Nicolás Ducoté.

El reclamo de Pérez, presentado hoy en conferencia de prensa, tiene que ver con “las enormes y graves inconsistencias que se detectaron en un informe que envió el Ejecutivo” al Concejo, justamente pedido el año pasado por Pérez, sobre el sistema de Salud.

En el pedido original, Pérez solicitaba que se dé cuenta de los profesionales que están trabajando en el área, horas de atención, insumos y donaciones que se percibieron. “Hay inconsistencias e incumplimientos. Por ejemplo, hay un sillón odontológico que está a la intemperie en el Centro de Salud de los Cachorros y fue donado por el country Highland.

Y además los vecinos nos dicen que no se estaría respetando la dispensa de medicamentos. El Ejecutivo dice que sí los está dando, por lo que entonces pedimos que nos muestren los papeles en donde figuran que efectivamente llegan a los vecinos”, señaló Pérez en contacto con Pilar de Todos. Además, el edil expuso que se le informó que de las 31 salas de Atención Primaria, 5 atienden las 24 horas, pero negó que esto esté sucediendo en la realidad.

“No nos dijeron puntualmente cuáles son las que están todo el día, pero no las hemos encontrado aún. Es más, hay Salas que hay días que están cerradas, como ocurrió hace poco en Pinazo, una zona devastada por el temporal, en donde fuimos y vimos que estaba cerrada, en horas del mediodía”, añadió el edil.

Pero lo más grave, según expuso Pérez, es que en ese informe que él solicitó el año pasado figuran nombres de profesionales que no serían parte del plantel comunal. “Y hay profesionales que figuran como que están trabajando, pero están desafectados desde el inicio de gestión de Ducoté.

Incluso con especializaciones que no se dan en las salas. Son muchas las dudadas que arroja el informe que nos dieron, por lo que necesitamos que el intendente o quien lo siga en orden de jerarquía, en este caso el Secretario Carlos Kambuorian, comparezcan en el Concejo y den las explicaciones pertinentes”, añadió Pérez. La solicitud de interpelación, que en rigor se trata de un proyecto de Decreto, tiene que ahora ser avalado por la mayoría del Concejo en sesión. Pérez adelantó que comenzará a tomar contacto con los jefes del resto de las bancadas, para conseguir el apoyo necesario para convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema.

“Incluso sería bueno que el propio oficialismo nos acompañe con este pedido, para aclarar cosas que realmente nos dejan muchas dudas”, finalizó Pérez. El pedido presentado, lleva además de la Pérez, la firma de su compañera de Interbolque Marcia González.