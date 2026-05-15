La Unión Cívica Radical de Pilar oficializó la nueva conducción del Comité de Distrito con una lista de unidad que, según dirigentes del partido, no se lograba desde hacía varios años en el distrito.

El hecho fue señalado por los propios referentes como un quiebre respecto de una etapa marcada por disputas internas y elecciones partidarias sin acuerdos amplios.

Emilio Antonio "Tonito" La Greca encabezará la estructura como presidente del comité local. A su lado, la vicepresidencia quedará a cargo de Silvana Zakhem, mientras que Diego Espinosa Godoy asumirá como secretario general. La conducción se completa con Fabiana Romero como tesorera y Lautaro Lucas como primer vocal.

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Representaciones en órganos nacionales y seccionales

La reorganización del radicalismo pilarense también definió las representaciones en espacios orgánicos del partido a nivel nacional y provincial. Claudia Zakhem y Vladimir Braillard fueron designados como delegados ante la Convención Nacional de la UCR.

Oscar Salom, Jorge Nasisi y Verónica Benítez integrarán el plenario partidario. Bruno Estigarribia, en tanto, asumirá la representación de la Juventud Radical en la Sección Electoral correspondiente.

Desde la nueva conducción subrayaron el peso político del acuerdo. La posibilidad de conformar una lista de unidad implicó meses de negociaciones entre sectores que, en períodos anteriores, habían competido en internas sin lograr síntesis. Dirigentes del partido destacaron el diálogo sostenido entre las distintas líneas internas como el factor determinante para evitar una nueva contienda electoral dentro del radicalismo local.

Según expresaron, el proceso permitió construir un espacio de mayor cohesión, con representación de los diferentes sectores en la nueva estructura, y valoraron el esfuerzo de quienes participaron en las negociaciones para arribar a un resultado compartido.

El espacio Evolución Pilar también se expresó sobre la conformación de la nueva conducción. Desde esa corriente interna celebraron el acuerdo alcanzado y evaluaron que el resultado abre una oportunidad para fortalecer una propuesta política con mayor capacidad de representación en el distrito.

Consideraron que el objetivo central pasa por dejar atrás las diferencias históricas y concentrar los esfuerzos en la construcción de un proyecto político con proyección hacia el escenario electoral local.