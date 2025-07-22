Todas las listas que competirán en las elecciones legislativas en Pilar
Quedaron oficializadas las nóminas que buscarán un lugar en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar en los comicios del próximo 7 de septiembre. También se elegirán senadores provinciales.
El próximo 7 de septiembre, los vecinos de Pilar participarán de una nueva elección legislativa para renovar 12 bancas en el Concejo Deliberante y 4 cargos en el Consejo Escolar. A su vez, como parte de los comicios provinciales, se votará por senadores en la Primera Sección Electoral, que incluye a este distrito.
Tras el cierre de listas, quedaron confirmadas 15 agrupaciones que competirán en el orden local, cada una con sus candidatos al legislativo pilarense.
A continuación, el detalle completo de las nóminas:
- Fuerza Patria: Es la lista que representa a la actual gestión del intendente Federico Achával. Está encabezada por Soledad Peralta, seguida por Juan Manuel Morales, Norma Castillo y Damián Espíndola.
- Alianza La Libertad Avanza, que fusiona a LLA y el PRO: Lleva como primer candidato a Andrés Genna, seguido por Solana Marchesán, Sebastián Neuspiller y María Ratti Repetto.
- Alianza Nuevos Aires: Postula en primer lugar a Adriana Cáceres, acompañada por Lautaro Lucas, Viviana Toledo y Emilio La Greca.
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Presenta como primera candidata a Natalia Espasa, seguida por Jesús Giménez, Jesica Miranda y Sebastián Ormaechea.
- Alianza Es con Vos, Es con Nosotros: Sus candidatos son Sandra Pirolo, Claudio Zorrilla, María de las Mercedes Sosa y Ángel Rasino.
- Alianza Somos Buenos Aires: La nómina está encabezada por Néstor Estigarribia, seguido por Albana Antonella Zóppolo Cinelli, Gabriel Lagomarsino y Luisa Carpegna.
- Alianza Unión Liberal: Propone a Sergio Patt, Marcia Soldevia, Damián Zacarías y Yanina Bordillo.
- Alianza Unión y Libertad: Sus primeros postulantes son Lorenzo Almirón, Xoana Noemí Barrientos, Oscar Cabrera y Claudia Olivieri.
- Construyendo Porvenir: Presenta como candidata principal a Jesica Gómez Vidal, acompañada por Daniel Aramayo, Eva Correa y Marcos Antonio Garay.
- Partido del Trabajo y la Equidad: No lleva firmas, por lo que será dada de baja.
- Partido Frente Patriota Federal: Integra su lista con Jorge Alberto Wilson, Juana Zeballos Martínez, Miguel Basile y Claudia Coronel.
- Partido Libertario: Presenta a Juan Carlos Quesada, Gisela Pereyra, Luis Blázquez y Claudia del Valle Ángel.
- Partido Movimiento Avanzada Socialista: Lleva como primera candidata a Martina Luque, seguida por Gastón Cáceres, Florencia Medina y Cristian Carballo.
- Partido Política Obrera: Su nómina está compuesta por Agustina Llanes, Jorge Ferrando, Mariana Hoffman y Edgardo Orellana.
- Partido Tiempo de Todos: Encabeza la lista Leonardo Martínez, junto a Valeria Arce, Carlos Vigil y Camila Tules.
