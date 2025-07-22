El próximo 7 de septiembre, los vecinos de Pilar participarán de una nueva elección legislativa para renovar 12 bancas en el Concejo Deliberante y 4 cargos en el Consejo Escolar. A su vez, como parte de los comicios provinciales, se votará por senadores en la Primera Sección Electoral, que incluye a este distrito.

Tras el cierre de listas, quedaron confirmadas 15 agrupaciones que competirán en el orden local, cada una con sus candidatos al legislativo pilarense.

A continuación, el detalle completo de las nóminas: