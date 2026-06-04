El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejó abierta la posibilidad de eliminar el examen de manejo como requisito obligatorio para obtener la licencia de conducir en Argentina.

La declaración fue realizada en el streaming de Infobae y generó repercusión inmediata.

El argumento

El funcionario vinculó la exigencia del examen con la corrupción en los trámites y apeló a una experiencia internacional para respaldarse.

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Señaló que en México se registró una baja en los accidentes de tránsito tras la eliminación de esa instancia evaluatoria.

"Si vos no sabés manejar, ¿vas a sacar la licencia?", sostuvo Sturzenegger ante los periodistas del streaming de Infobae.

El contexto desregulatorio

La propuesta se enmarca en la política de desregulación que impulsa la gestión de Javier Milei. En las últimas horas, el Gobierno también amplió los puntos habilitados para realizar la VTV.

En tanto, el año pasado el Ejecutivo ya había introducido modificaciones al sistema de licencias mediante el Decreto 196/2025, que estableció el formato digital como estándar y dejó la versión física como opción.

Además, eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) para conductores profesionales y suprimió la obligación de renovar el documento ante un cambio de domicilio.