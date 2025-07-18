Soledad Peralta, actual secretaria General del Municipio, será la primera candidata a concejal por Fuerza Patria, el espacio liderado en Pilar por el intendente Federico Achával.

Peralta dijo sentirse “muy orgullosa” de haber sido elegida por Achával para encabezar la nómina de aspirantes al legislativo local, y destacó la necesidad de darle continuidad a un proyecto político que “sustenta sus palabras con obras”.

“Estoy muy contenta y orgullosa de haber sido elegida por el intendente Achával, junto a muchas compañeras y compañeros que realmente vienen trabajando también en esta transformación de Pilar desde hace mucho tiempo. Esta transformación es parte de un trabajo en equipo, de un equipo muy grande”, expuso Peralta.

La dirigente agregó que acompaña a la gestión desde sus inicios, y subrayó que “es muy fácil defender este proyecto político” ya que está “profundamente arraigado” en sus creencias y valores.

“Me llena de orgullo que hayan pensado en mí para representar todo esto que se ve cuando uno camina por el distrito: tres hospitales, 29 escuelas construidas, una universidad, una escuela técnica, ocho clubes. Esto es acercar al Estado de una manera humana en cada barrio y en cada localidad. Y haber sido elegida por un dirigente político de la talla de Federico Achával me llena de orgullo y también me desafía un montón. Me toca representar en un momento donde todas nuestras palabras están totalmente sustentadas por obras. Al principio cuando uno llega tiene una visión y plantea lo que va a hacer. Hoy todo esto pasó y sigue ocurriendo, me toca poner en visibilidad todo esto que hemos hecho y la verdad que también uno lo nota cuando camina por la calle y hablamos con las vecinas y los vecinos donde hay realmente mucho reconocimiento a la gestión”, añadió Peralta en contacto con Agenda Propia.

Peralta, además, expuso que la actual gestión “es un proyecto que le pone humanidad a cada decisión que se ha tomado”.

“Ha sido muy transformadora nuestra mirada con respecto a la educación pública y a la educación como una política igualadora y eso se transmite en esta inversión en educación; en 29 escuelas construidas, en una escuela técnica y por supuesto del sueño colectivo y que hoy es una realidad como la Universidad Nacional de Pilar. También a nuestra mirada con respecto a la salud: creemos en una salud pública gratuita de calidad y por eso la construcción de tres hospitales. Pero también entender la complejidad de nuestro distrito tan amplio territorialmente”, ejemplificó la candidata a concejal, quien estará acompañada, en los primeros lugares, por Juan Manuel Morales, Norma Castillo y Damián Espíndola, en los primeros lugares.