El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires realizó un conversatorio que tuvo como eje tres temas centrales: Trabajo, Industria Nacional y Reforma Laboral.

El encuentro se llevó adelante en la sede del Sindicato de Camioneros de Pilar y estuvo encabezado por el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles, junto al director provincial de Delegaciones Regionales, Sergio Sánchez.

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Además, participaron del encuentro los integrantes del triunvirato de la CGT Regional Pilar, José Moreira (Camioneros), Juan Ojeda (UOM) y Enrique Hermann (UOCRA), además de referentes de la CTA local y organizaciones sindicales de la región.

Durante la jornada se debatió sobre la situación productiva, el estado del empleo y las implicancias de la reforma laboral sobre los derechos de las y los trabajadores.

Acompañaron el asesor ministerial, Lucho Roa; el coordinador de Zona V, Damián Furchi; y el delegado regional, Matías Tripicchio.