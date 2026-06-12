Referentes de la CTA Autónoma de Pilar, junto a ATE, SUTEBA y la CTA de los Trabajadores, marcharon hacia la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un plan de lucha unificado en respaldo a las medidas impulsadas por la Mesa Ecuménica, en contra del ajuste de Javier Milei.

Un operativo policial reforzado

La movilización se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad, calificado como desproporcionado por los propios organizadores de la manifestación, que no impidió la llegada de las columnas hasta la sede del Ejecutivo nacional.

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Ayuno y oración contra la pobreza

La consigna central de la jornada fue "Ayuno y oración para despertar las conciencias sobre la pobreza y la precariedad de las familias argentinas", impulsada por la Mesa Ecuménica, que reunió a curas, pastores y referentes sociales junto a las organizaciones gremiales.

La presencia de Pérez Esquivel

Entre los participantes se destacó el acompañamiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien se sumó a la actividad junto a representantes de distintos cultos religiosos.

Hacia una Gran Marcha Federal y un Paro Nacional

El secretario general de la CTA Autónoma de Pilar, Daniel Llanes, sostuvo que "este encuentro es un paso fundamental para confluir en una Gran Marcha Federal y un Paro Nacional que ponga freno a las políticas económicas de ajuste del gobierno de Milei".

En tanto, remarcó la urgencia de construir una unidad amplia en las calles, al señalar que la convocatoria se inspira en el espíritu de lucha histórico de las Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, desde la organización indicaron que continuarán articulando con otras centrales sindicales y movimientos sociales para sostener el plan de lucha en los próximos meses.