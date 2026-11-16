“Aunque el Gobierno nacional no lo comprenda, hay que decirlo con absoluta claridad: sin un Estado presente que invierta, no hay ciencia, no hay innovación y no hay desarrollo soberano posible”, afirmó el gobernador Axel Kicillof al anunciar una inversión de $3.800 millones para financiar 108 proyectos científicos, tecnológicos y sociales en la provincia de Buenos Aires.

El anuncio se realizó junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, en el marco de la 5° convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y la 1° del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS). Participaron el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.

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Mil investigadores, 30 universidades y más de 50 pymes

De acuerdo con lo informado por el Gobierno bonaerense, el encuentro se desarrolló en el Salón Dorado.

“En estos tiempos difíciles, fortalecer estas políticas es una definición estratégica: estamos involucrando a mil investigadores, 30 universidades, más de 50 pymes, municipios y agencias del Estado provincial para promover el crecimiento”, sostuvo Kicillof durante la presentación.

76 proyectos del FITBA para pymes, municipios y universidades

A través del CFI se financiarán 76 proyectos del FITBA, destinados a pymes y cooperativas locales; municipios bonaerenses; organismos provinciales; y centros de servicios tecnológicos universitarios. Creada en 2021, esta herramienta se consolida como la principal política de desarrollo de nuevos productos tecnológicos y de innovación en la provincia.

32 proyectos de ciencias sociales con el FONICS

En tanto, la 1° edición del FONICS acompañará 32 proyectos de investigación en ciencias sociales y humanas que resuelvan problemáticas del sector productivo, fortalezcan la gestión pública y promuevan el desarrollo territorial bonaerense. Entre ambos fondos se involucrarán más de mil científicos y científicas.

La desconexión entre las universidades y la Provincia

“Desde el primer día nos propusimos revertir la desconexión histórica entre las problemáticas reales de nuestra Provincia y el conocimiento que se generaba en las universidades”, expresó Kicillof, quien también se refirió al vínculo entre las casas de estudio y el sector productivo.

“Estos 108 proyectos que hoy estamos acompañando son un paso más para construir espacios concretos de intercambio entre las casas de estudio y el sector productivo para responder a las necesidades de nuestro pueblo”, agregó el Gobernador.

La decisión de sostener la inversión

Por su parte, el ministro Augusto Costa planteó el sentido de la política provincial.

“En un contexto en el que el Gobierno nacional abandonó el apoyo a la ciencia y la tecnología, la Provincia tomó la decisión política de sostener la inversión en esta área y acompañar a los y las investigadores”, remarcó Costa.

“Creemos que el conocimiento es fundamental para el desarrollo bonaerense y, por eso, vamos a seguir impulsando iniciativas que permitan transformar las capacidades en soluciones concretas”, añadió el ministro.

Políticas que deben replicarse en todo el país

Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, valoró la articulación entre universidades y producción.

“El Gobierno provincial dio en un punto neurálgico del desarrollo argentino al vincular la producción de conocimiento de las universidades con la necesidad que tiene el sistema de producción de bienes y servicios del país”, sostuvo Lamothe.

“Desde el CFI creemos que este tipo de políticas que son únicas, disruptivas y novedosas deben replicarse a lo largo y ancho de la Argentina”, señaló el titular del organismo.

Un modelo que “funciona”, según el Gobernador

“Frente a un Gobierno nacional que ajusta y destruye, estamos demostrando que hay otro camino posible a través de la inversión y la generación de políticas públicas al servicio de la ciencia, la tecnología y la producción: ese modelo funciona, sirve para mejorarle la vida a la gente y se hace realidad en la provincia de Buenos Aires”, remarcó Kicillof al cierre del acto.

Quiénes estuvieron presentes

También asistieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; y el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Alejandro Villar.

Además, la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti; el vicerrector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAv), Ricardo Serra; los intendentes de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y de Tapalqué, Gustavo Cocconi; el director de coordinación del CFI, Nicolás Cevela; y autoridades universitarias.