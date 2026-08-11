El concejal del PRO Sebastián Neuspiller asumió este 11 de agosto como Director Nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano. La designación se formalizó en Nación, aunque el concejal de Pilar había renunciado a la dieta el pasado 4 de agosto.

"Hoy comienzo una nueva etapa como Director Nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano. Lo hago con mucha ilusión, compromiso y con las mismas ganas de siempre de trabajar para que el deporte siga siendo una herramienta de inclusión, oportunidades y transformación", escribió Neuspiller en su cuenta de Instagram.

En el posteo, el dirigente agradeció especialmente a Diego Santilli y a Daniel Scioli "por la confianza y por darme la oportunidad de asumir este desafío". Pese al nuevo cargo nacional, Neuspiller seguirá siendo edil en el Concejo Deliberante de Pilar, aunque sin percibir la dieta correspondiente.

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"El club de barrio es la primera puerta de entrada de un chico al deporte"

Por su parte, Neuspiller también se refirió a los ejes de gestión que buscará impulsar desde la nueva Dirección Nacional, con eje en los clubes de barrio.

“Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos desde esta Dirección es volver a poner en el centro de la escena a los clubes de barrio. Para mí, el club de barrio es la primera puerta de entrada de un chico al deporte”, expuso el también exfutbolista.

“Pero es mucho más que eso: los clubes no solamente forman deportistas, forman personas. En lo personal, tuve la suerte de vivirlo. Un vestuario de fútbol me enseñó muchísimo: a compartir, a respetar, a ganar, a perder, a esforzarme por un compañero, a entender que nadie es más importante que el equipo. Y muchas de esas enseñanzas me acompañaron durante toda mi vida. Por eso me gustaría que desde el Estado podamos estar mucho más cerca de los clubes, acompañarlos, escucharlos y generar herramientas para que puedan seguir cumpliendo esa función social enorme que tienen en cada barrio de nuestro país”, agregó.

Para Neuspiller, “cuando un chico está dentro de un club, haciendo deporte, compartiendo con sus compañeros y acompañado por adultos que lo contienen”.

"Estamos construyendo mucho más que un futuro deportista: estamos formando una persona. Y ese, para mí, es el verdadero valor del deporte y uno de los grandes objetivos que quiero llevar adelante desde esta nueva responsabilidad", explicó.

"Hoy no estoy pensando en candidaturas, estoy pensando en trabajar"

Neuspiller es dirigente del PRO y referente cercano a Santilli, quien en más de una oportunidad manifestó públicamente su intención de ser candidato a intendente de Pilar en 2027. La designación nacional reabrió la pregunta sobre el propio futuro político del concejal en el distrito.

Consultado por Pilar de Todos sobre si la nueva función lo aleja de una eventual candidatura a intendente, Neuspiller fue tajante: “No lo veo como un alejamiento de Pilar, todo lo contrario. Para mí es una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo. Yo sigo teniendo los pies en el territorio”.

“Pilar es mi lugar, donde nací políticamente, donde conozco a los clubes, a las instituciones, a los vecinos y donde hice gran parte de mi recorrido. Esta designación a nivel nacional, por supuesto, la tomo como un respaldo y como un espaldarazo a mi trabajo como dirigente. Pero también como una oportunidad para aprender, para gestionar y para llevar toda esa experiencia después al territorio. ¿Si esto me aleja de una posible candidatura a intendente? No. Hoy estoy concentrado en hacer bien la responsabilidad que me confiaron”, respondió el edil.

"El futuro político se verá más adelante. Lo que sí tengo claro es que todo lo que pueda aprender y construir desde esta función nacional lo quiero poner al servicio del deporte y, fundamentalmente, de la gente. Y si algún día me toca asumir un desafío mayor en Pilar, llegaré con más experiencia, más herramientas y más capacidad de gestión. Hoy no estoy pensando en candidaturas. Estoy pensando en trabajar", sostuvo el dirigente.