El diputado nacional y candidato a renovar su banca por la Alianza La Libertad Avanza-PRO, Diego Santilli, mantuvo un encuentro con dirigentes y vecinos en Pilar.

A una semana para las elecciones legislativas, Santilli apuesta a achicar la diferencia que Fuerza Patria le sacó a LLA en la contienda provincial de septiembre, de casi 14 puntos, que contribuya a equilibrar la disputa a nivel nacional.

En horas del mediodía, Santilli se hizo presente en la esquina de Valentín Gómez y Ruta 26, en Del Viso, donde también estuvieron los santillistas y Sebastián Neuspiller y Analía Leguizamón, y el concejal electo Andrés Genna, entre otros.

“Estuvimos repartiendo folletos y explicándole a la gente el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). Diego (Santilli) tuvo muy buen recibimiento de los comerciantes y vecinos, con quienes habló por 30 minutos”, expuso Neuspiller a Pilar de Todos.

“Hay que pelearla, en la vida a todos nos costó, sin sacrificio no hay resultados. Todos hicimos un esfuerzo, pero hay que ayudarlo (al Presidente Javier Milei) para no ir para atrás. El año que viene vamos a crecer y va a empezar a levantar el consumo”, expuso Santilli durante la recorrida.

Descontar puntos

Más temprano, en diálogo con Radio Mitre, Santilli expuso que el objetivo es achicar las enormes diferencias que hubo entre LLA y Fuerza Patria en la contienda provincial de septiembre.

“Lo único que tengo en mi cabeza es descontar los puntos en la provincia, para que el Presidente (Javier Milei) pueda tener una elección nacional que nos permita ganar y llevar a las reformas que él planteó”, expuso Santilli.

Para Santilli, La Libertad Avanza “es el único espacio que ha presentado las propuestas arriba de la mesa”, al tiempo que agregó que entre esos temas aparece una reforma laboral “para que los más de 5 millones de trabajadores informales pasen a ser formales en la Argentina, para sancionar un nuevo código penal con tolerancia cero al delito, y para bajar impuestos a las pymes y los emprendedores”.

Santilli quedó como primer candidato de LLA luego de la renuncia de José Luis Espert, acusado de ser financiado por un empresario vinculado al narcotráfico.

No obstante, su rostro no aparecerá en la BUP, ya que no hubo tiempo para reimprimirla, y seguirá estando la de Espert.