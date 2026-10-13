El gobernador Axel Kicillof presentó el 2° Plan Provincial de Salud Mental, la hoja de ruta de la Provincia para el período 2026-2031, que incorpora nuevas estrategias frente al aumento de los padecimientos y las desigualdades, según informó el Gobierno bonaerense.

El acto se realizó en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique” de Ensenada, con la presencia del ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco. La presentación se hizo en el marco de la 7° Jornada Provincial de Salud Mental.

Qué incluye el plan

El plan contempla el fortalecimiento de la atención en hospitales generales, la ampliación de los dispositivos territoriales y de las viviendas con apoyo para personas externadas. También prevé nuevas estrategias para garantizar el acceso a medicamentos, la prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos.

Además, suma ejes estratégicos vinculados con las políticas de integración, el federalismo en salud, el cuidado de los trabajadores y el abordaje de las violencias, y busca una mayor participación de usuarios, familiares y jóvenes en el diseño e implementación de las políticas públicas.

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Según la información oficial, el documento fue elaborado junto a organizaciones, familias, colegios profesionales, universidades y colectivos de trabajadores. El objetivo es fortalecer las políticas de cuidado y ampliar el acceso a la atención, profundizando la transformación del sistema hacia un modelo integral, comunitario y centrado en los derechos de las personas.

Los resultados del primer plan

La nueva etapa da continuidad al primer Plan Provincial, que alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas. De acuerdo con el Gobierno bonaerense, ese plan permitió avanzar en el proceso de desmanicomialización: desde 2019 se logró la externación del 70% de las personas que se encontraban institucionalizadas en sectores de larga estadía, y la cantidad de viviendas con apoyo pasó de 74 a 227.

“Todos los indicadores sociales van para atrás”

El Gobernador vinculó el lanzamiento con la situación económica y social. “Estamos presentando un nuevo Plan Provincial de Salud Mental en un contexto muy difícil, en el que todos los indicadores sociales van para atrás: se pierden puestos de trabajo, crece la informalidad y millones de familias tienen que endeudarse para comer o comprar medicamentos”, afirmó.

Y agregó: “Eso no es simplemente un problema microeconómico: cuando millones de argentinos no pueden pagar lo mínimo para vivir, estamos frente a un problema que genera cada vez más angustia y padecimientos”.

Kicillof también planteó los límites de la acción provincial. “Aunque estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener y ampliar las capacidades de respuesta del sistema de salud bonaerense, sabemos que para resolver estas problemáticas hay que transformar las condiciones que las generan”, sostuvo, y continuó: “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales, pero sí hay compromiso, trabajo y decisión política: mientras otros se desentienden, en la provincia de Buenos Aires no nos escondemos ni sacamos el cuerpo”.

Kreplak, Calmels y Secco

El ministro Nicolás Kreplak señaló: “Desde nuestra gestión logramos visibilizar y poner en agenda que la salud mental es una problemática sanitaria real que atañe a nuestro pueblo y, además, diseñamos múltiples herramientas que acompañan y dan respuestas a quienes lo necesitan”. Y agregó: “El Gobierno bonaerense y los trabajadores de la salud estamos comprometidos con la defensa y la profundización de este modelo que demuestra que hay otra manera de abordar la salud mental y de construir un sistema más justo e inclusivo”.

Por su parte, Julieta Calmels sostuvo: “Las reformas que estamos llevando adelante para diseñar, ejecutar y evaluar nuevas herramientas de forma integrada junto a los municipios, son posibles de implementar a partir de una vinculación profunda entre la población y el Estado”. Luego, agregó: “En un contexto en el que la crudeza de las decisiones económicas nacionales se expresan en un aumento acelerado de las patologías, desde la Provincia tenemos el compromiso de hacer las transformaciones necesarias para cuidar a nuestro pueblo”.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, subrayó: “Celebramos estas acciones para acompañar a nuestra sociedad en tiempos muy difíciles por las políticas económicas aplicadas por el Gobierno nacional: en Ensenada aumentaron las consultas en materia de salud mental por los problemas de desocupación, pérdida de obra social y la baja de ingresos”.

El cierre del acto

Al final, Kicillof sostuvo: “Frente a quienes dicen que hay que destruir el Estado porque cada uno puede estar mejor si resuelve los problemas por su cuenta, nosotros mostramos que hay otro camino: el de un Estado que planifica, que se organiza y que trabaja para garantizar derechos y dar respuestas a las necesidades de la sociedad”.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; las subsecretarias de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro, y de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani; y el subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino. Asistieron además el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el secretario general de la CTA-A bonaerense, Oscar de Isasi; su par de UPCNBA, Fabiola Mosquera; funcionarios locales y directores de hospitales bonaerenses.