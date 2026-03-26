Referentes de LLA-PRO de Pilar mantuvieron un nuevo encuentro con el objetivo de comenzar a bosquejar sus propuestas de gobierno, con miras al 2027.

Los integrantes de la alianza están convencidos de que el Presidente Javier Milei va a renovar su mandato por otros cuatro años más, confían en que se va a lograr ganar la gobernación bonaerense, y en ese marco apuntan a afianzar el espacio para pelear la intendencia el año que viene.

El encuentro se desarrolló en un salón de Pilar, y contó con la presencia de los ediles Solana Marchesán (coordinadora), Analía Leguizamón, Sebastián Neuspiller.

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También fueron parte el exconcejal Juan Martín Tito, el exprecandidato a intendente Martín Maganas, el dirigente Jorge Simmermacher; la titular de ANSES Pilar, Patricia Santoro; y Daniela Barrionuevo (PAMI), Laura Altezor, Florencia Larralde, Marcela Silvestre y Aníbal Lioti.

Según explicaron por medio de un comunicado, el encuentro consistió en temarios que se discutieron en “Comisiones Técnicas”, presentadas luego en un plenario.

El objetivo de los integrantes apunta a trabajar en un proyecto de gobierno local y a poner, de momento, en un segundo plano las aspiraciones personales que tiene cada uno de ellos.

En una reunión anterior, desarrollada en el búnker violeta de la calle Chacabuco, se acordó semanas atrás “dejar de lado egos personales” y trabajar en unificar a la mayor parte de la oposición, atravesada hace años por profundas internas.

Los dirigentes apuntan al 2027.

Funcionar orgánicamente

“La Coordinadora del espacio (por Marchesán), convocó al encuentro a los miembros del grupo con la debida antelación, y se acordó entre los presentes trabajar por la unidad y funcionar orgánicamente en lo que respecta a la difusión del mensaje a la sociedad, conforme a un actuar orgánico. Es de destacar la precisión de los diagnósticos realizados por las comisiones, basados sobre información dura y actualizada de la Administración Municipal”, añadió el escrito.

“Se observa que en esta mesa se encuentra toda la experiencia y decisión para realizar la apoteótica tarea de irrumpir en el Ejecutivo Municipal, espejando el estilo de gestión que realiza en el Gobierno Nacional nuestro Presidente Javier Milei, sin temores en reducir el peso del Estado y liberando a todas las áreas de la actividad hacia el progreso y la libre iniciativa”, agregaron.

Tras el encuentro, además, señalaron que “La Alianza La Libertad Avanza, que en las elecciones Nacionales del pasado año en Pilar obtuvo una destacada performance, muy alejada de los números obtenidos en las elecciones locales, refleja la gran responsabilidad de esta Mesa Política de La Libertad Avanza del Pilar en presentar a la sociedad pilarense una alternativa de Gobierno conforme al estilo de la gestión del presidente Javier Milei”.

En ese marco, expusieron ideas sobre “educación, salud, servicios de agua corriente, cloacas, asfaltos en todos los barrios, desagües pluviales, limpieza de canales y arroyos, plazas, luminarias, pasos bajo nivel en ferrocarriles, semáforos, colectoras”, entre otros puntos.

Simmermacher, por su parte, expuso en el encuentro que no se permita el desembarco al espacio pilarense de dirigentes o referentes “de otros distritos”.