La concejal de Pilar y coordinadora distrital de La Libertad Avanza, María Ratti Repetto, se reunió con el senador provincial Luciano Olivera, coordinador de la Primera Sección Electoral, para definir la agenda política y territorial del espacio en el distrito.

Durante el encuentro, según señalaron, repasaron la realidad de Pilar, las principales demandas vecinales y el plan de trabajo para fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en cada localidad, con el objetivo de consolidar una alternativa de gobierno para el municipio.

Respaldo provincial y nacional

Ratti Repetto valoró el acompañamiento de los referentes provinciales y nacionales del espacio. "Es un orgullo contar con el acompañamiento del equipo de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno Nacional. Ese respaldo nos permite trabajar con más fuerza, formar equipos y estar cada vez más cerca de los vecinos", señaló.

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Una estrategia de largo plazo

La concejal sostuvo que el trabajo conjunto con los referentes provinciales forma parte de un plan a largo plazo para consolidar el crecimiento del espacio en el distrito. "Estamos construyendo una alternativa seria, con equipos, propuestas y presencia territorial. Vamos a recorrer cada barrio, escuchar a cada vecino y demostrar que otra forma de gestionar es posible", afirmó.

En ese sentido, Ratti Repetto fue directa al plantear la meta electoral del espacio.

"En 2027 La Libertad Avanza va a gobernar Pilar. Estamos trabajando desde hoy para construir ese triunfo y darle a los pilarenses el cambio que merecen", aseguró.