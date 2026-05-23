El Sindicato Químico de Pilar, conducido por Sergio González, emitió un comunicado de repudio a la decisión judicial que intervino la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y desplazó a su secretario general, Abel Furlán.

La organización gremial calificó el accionar de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como "antidemocrático" y lo definió como "un intento de sometimiento que no hace más que atacar los salarios y los derechos democráticos de los trabajadores".

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En su pronunciamiento, el Sindicato Químico convocó a defender a la UOM y a "todo el Movimiento Obrero Argentino que sufre los ataques de este modelo económico y político".

El fallo que desató el repudio

La Sala VIII de la Cámara del Trabajo —integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González— anuló las elecciones nacionales de la UOM realizadas el 18 de marzo y las de la seccional Campana, desarrolladas entre el 2 y el 4 del mismo mes.

La resolución designó al abogado Alberto Biglieri como interventor, con la obligación de convocar nuevas elecciones y presentar informes trimestrales a la Cámara. El sindicato quedó acéfalo tras el cese de todas las autoridades electas.

Furlán y la CGT, en pie de guerra

La conducción metalúrgica rechazó el fallo de forma contundente. "Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei hoy avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización", sostuvo Furlán en un comunicado oficial.

El gremio calificó la medida como "el desenlace de una operación política, judicial y empresaria".

La CGT también salió al cruce y advirtió que "intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores".