El gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, firmaron el lunes convenios de leasing con intendentes bonaerenses para destinar $7.855 millones a la compra de bienes de capital en sus distritos.

En el mismo acto se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras a través de Provincia Microcréditos.

Una línea para equipar a los distritos

Los convenios se enmarcan en la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, que según la información oficial del Gobierno bonaerense permite a los municipios financiar maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.

Los 13 municipios que firmaron

Suscribieron los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez; Alberti, Jorge Gaute; Bolívar, Eduardo Bucca; Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; Las Flores, Fabián Blanstein; Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; y Magdalena, Lisandro Hourcade.

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También firmaron los jefes comunales de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Monte Hermoso, Hernán Arranz; Pergamino, Javier Martínez; Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; Tres Arroyos, Pablo Garate; y Villarino, Carlos Bevilacqua.

El leasing como herramienta probada

Al referirse al esquema, Kicillof planteó que la Provincia mantiene a disposición de los municipios el financiamiento del Banco Provincia. “En este contexto tan complicado para todos, seguimos poniendo todas las herramientas del Banco Provincia a disposición de los municipios para la compra de maquinarias y bienes de capital”, destacó el Gobernador.

Sobre el instrumento, Kicillof también se refirió a su alcance: “Hemos extendido el alcance del leasing porque es un instrumento que ya ha demostrado que funciona para facilitar a los distritos el acceso a equipamiento fundamental para la gestión local”, agregó.

Municipios con más funciones

Sobre el rol de los gobiernos locales, el mandatario provincial sostuvo que las comunas ampliaron sus responsabilidades. “Los distritos fueron asumiendo cada vez más funciones en materia de salud, educación, obra pública y acceso a la tierra. Es por eso que trabajamos para seguir acercándoles convenios de leasing y microcréditos: acompañar a los municipios es acompañar a los y las bonaerenses”, concluyó.

Maquinaria ante el posible impacto de El Niño

Por su parte, Cuattromo vinculó el financiamiento con la prevención de eventuales inundaciones. “Hoy estamos financiando el acceso a maquinaria, acoplados y herramientas que van a ser muy útiles para prevenir también el posible impacto del fenómeno de El Niño”, destacó el titular del Banco Provincia.

Cuattromo también se refirió al trabajo con los jefes comunales: “Lo hacemos trabajando en conjunto con todos los intendentes e intendentas, conscientes de que esta etapa tan compleja de nuestro país requiere inversión y un rol activo de la banca pública”, señaló.

Microcréditos con tasa subsidiada

En tanto, a través de Provincia Microcréditos se firmaron convenios y adendas con los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; Colón, Waldemar Giordano; Daireaux, María Alejandra Serra; General Las Heras, Juan Manuel Cerezo; y Quilmes, Eva Mieri. El acuerdo alcanzó también al municipio de Marcos Paz.

El objetivo es acompañar a emprendedores y emprendedoras independientes mediante financiamiento a tasa subsidiada.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y los titulares de Provincia Leasing, Valeria Dallera, y de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento.