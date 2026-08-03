

El bloque de La Libertad Avanza presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para modificar la normativa que regula la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone habilitar su comercialización en las estaciones de servicio y actualizar el régimen de restricciones horarias vigente desde hace casi tres décadas.

El proyecto plantea cambios sobre la Ley 11.825, con el argumento de adecuarla a las nuevas modalidades de comercialización y a la realidad económica y comercial de la provincia.

Eliminar restricciones



Según los fundamentos, el objetivo es mantener las herramientas de prevención del consumo indebido de alcohol y de protección de la seguridad pública, pero eliminar restricciones que, a juicio de sus autores, "han perdido razonabilidad con el paso del tiempo".

Uno de los principales cambios consiste en modificar el artículo 2° de la ley para levantar la prohibición que actualmente impide a las estaciones de servicio y sus anexos vender bebidas alcohólicas. De aprobarse la iniciativa, la prohibición quedaría circunscripta únicamente a kioscos, kioscos polirrubro y a la venta ambulante de alcohol.

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Estaciones de servicio

Los legisladores sostienen que las tiendas de conveniencia que funcionan en las estaciones de servicio son comercios habilitados, sometidos a controles tributarios, bromatológicos y municipales, y que no existe una justificación objetiva para impedirles comercializar bebidas alcohólicas mientras esa actividad está permitida en supermercados, autoservicios y otros establecimientos. En ese sentido, consideran que la normativa vigente coloca al sector en una situación de desventaja competitiva.

La propuesta también modifica el artículo 1° de la ley para actualizar el horario en el que estará prohibida la venta minorista y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas destinadas al consumo fuera del establecimiento. El texto establece que la restricción regirá entre las 23 y las 10, incorporando expresamente a los servicios de delivery dentro del régimen.

En los fundamentos, los autores remarcan que el proyecto no implica una flexibilización de las políticas de prevención del consumo de alcohol. Por el contrario, destacan que se mantienen las restricciones horarias, la prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores de edad, las facultades de fiscalización del Estado y la política de Alcohol Cero al Volante vigente en la provincia.

Además, argumentan que la habilitación de nuevos canales formales de comercialización favorecerá a industrias como la cervecera y la vitivinícola, impulsará la inversión y el empleo y ampliará la recaudación tributaria provincial y municipal al incrementar las ventas dentro del circuito registrado. También sostienen que la experiencia internacional demuestra que la venta de alcohol en tiendas de conveniencia de estaciones de servicio puede convivir con políticas estrictas de consumo responsable y seguridad vial.

En ese marco, la iniciativa comenzará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá ser analizada en comisión antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento. El proyecto busca, según sus impulsores, "modernizar" la legislación vigente sin modificar los principios de protección de la salud pública y la seguridad que inspiraron la norma original.