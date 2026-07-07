El gobierno de la Provincia de Buenos Aires la reclamó a Nación que otorgue los avales necesarios para que la administración de Axel Kicillof pueda avanzar en conseguir financiamiento para obras de infraestructura.

El ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, advirtió que la Casa Rosada se niega sistemáticamente a avanzar en un proceso que le permitiría a los bonaerenses contar con obras clave.

El endeudamiento que busca contraer la provincia de Buenos Aires con organismos internacionales no supera el 8% de su Presupuesto total, un margen que, según el Gobierno bonaerense, despeja cualquier objeción técnica de Nación para negar los avales pendientes.

Así lo planteó Bianco, durante su conferencia de prensa habitual, en la que volvió a reclamar una definición de Nación.

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Sin respuesta de Santilli

Bianco confirmó que la Provincia todavía no recibió contestación al pedido de audiencia con el Jefe de Gabinete de Nación, Diego Santilli, ni tampoco los avales necesarios para acceder al financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura.

Entre esos proyectos figura el saneamiento de efluentes cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada.

El funcionario apuntó directamente contra el discurso oficial sobre las cuentas públicas.

"No se nos ponen a disposición los avales para que nosotros podamos tomar el financiamiento que corresponde a la realización de obras públicas muy necesarias en la provincia de Buenos Aires, cosa que no se podría responder con ese latiguillo que inventó en algún momento Milei, como cosa simpática de no hay plata", ironizó Bianco desde Gobernación.

"Es financiamiento que obtiene la provincia de Buenos Aires negociando con organismos internacionales y que solo requiere por parte del Gobierno nacional una notita que diga: 'doy el aval para que la provincia de Buenos Aires pueda tomar este financiamiento y ejecutarlo en su provincia'", agregó.

Sobre el límite del 8%, explicó que la negativa “ni siquiera está basado en alguna cuestión técnica, porque lo único que tiene que revisar el Gobierno nacional es que ese endeudamiento no supere un 8% del total del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires”.

“Estamos en la mitad. O sea que no hay ningún tipo de inconveniente para la Provincia ni financiero ni del grado de endeudamiento existente para que podamos llevar adelante ese financiamiento”, insistió.

“Decisión política”

El ministro sostuvo que el trato de la administración libertaria hacia la Provincia no depende de funcionarios puntuales.

"Hay una decisión política por parte del Gobierno nacional, por parte del presidente Milei, de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance la provincia de Buenos Aires", afirmó, en referencia a que la definición no pasa ni por Luis Caputo, ni por Santilli, ni pasó antes por Manuel Adorni o Guillermo Franco.

Bianco repasó además el recorte de transferencias no automáticas desde el inicio de la gestión libertaria: "Primero se dejaron de pagar durante tres o cuatro meses, inclusive el Fondo Compensador al Transporte del Interior, por ejemplo. Después se dieron de baja todas esas transferencias no automáticas y se recortaron todos los programas nacionales que se aplicaban en la Provincia".

Por último, el funcionario responsabilizó al ajuste nacional por el impacto directo en servicios provinciales.

"Es una decisión política de ajustar no a la provincia de Buenos Aires, al gobernador, es ajustar a los bonaerenses. Son fondos que necesitan los bonaerenses para obra pública, fondos que necesitan los bonaerenses para programas de salud, educación, y que lamentamos que el gobierno nacional siga teniendo esta definición", cerró.