El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió el rol que cumplió el exvacunatorio del kilómetro 46 de la Panamericana y lamentó el estado de abandono en el que se encuentra el predio, tras la viralización de videos que muestran el interior del edificio con vacunas vencidas, camillas y documentación dispersa.

"El 13 de marzo de 2025, de manera intempestiva, la Justicia desalojó el predio del Km 46 de la Panamericana donde funcionaba un vacunatorio y otras dependencias municipales de Pilar, sin dejar retirar los elementos de trabajo, las vacunas y los diferentes insumos que correspondían al funcionamiento del vacunatorio", señaló el funcionario.

Kreplak explicó que, durante más de un año, el lugar permaneció custodiado para hacer cumplir la orden judicial que restituía el edificio a sus anteriores dueños y daba por terminada la cesión del predio al Municipio, "cuestión que imposibilitó el retiro de los diferentes elementos".

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Por decisión de la Legislatura bonaerense, y en medio de una investigación por supuestos vínculos del narcotráfico en la construcción de ese edificio, donde se iban a erigir cocheras privadas, el lugar fue cedido a la Comuna. En medio de la pandemia por el COVID la gestión local decidió montar allí un centro de testeo y un vacunatorio, y más tarde se sumó una dependencia de Licencias de Conducir.

Sin embargo, el año pasado, tal como informara Pilar de Todos en su momento, un operativo llevado a cabo por Prefectura por orden Judicial, desalojó el predio pararestituirlo a su dueño original, sin que los empleados y funcionarios tengan la posibilidad de retirar los elementos que allí se encontraban.

"Es realmente una pena ver el estado en el que se encuentra hoy este espacio y que no se nos haya permitido finalizar su utilización de manera ordenada", sostuvo Kreplak, al describir la imagen actual del predio, "totalmente vandalizado", como "la contracara de lo que este lugar supo ser: un vacunatorio modelo durante una de las campañas de salud más importantes de nuestra historia".

El ministro precisó que allí se aplicaron más de 440.000 dosis contra el Covid-19 y que, finalizada la campaña de inmunización, el predio continuó funcionando "como un espacio sanitario de referencia para Pilar y toda la región".

La postura del ministro se alinea con la que había planteado horas antes el Municipio de Pilar, que también salió a aclarar la situación del predio. La Comuna explicó que mientras el edificio estuvo bajo su cuidado "se mantuvo en correctas condiciones" y funcionó como "un vacunatorio modelo en el que se aplicaron cientos de miles de vacunas".

De hecho, salió a mostrar en una serie de fotos y videos, que el lugar se encontraba en buenas condiciones y en funcionamiento el día que se realizó el desalojo.

El Municipio remarcó que perdió el acceso al lugar el 13 de marzo de 2025, por una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py, que restituyó el edificio a su titular original, el abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, del fondo Pilar Bicentenario, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En la misma línea, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había explicado que la Legislatura provincial expropió el edificio "para darle fines sociales", hasta que el juez federal decidió devolverlo a la firma investigada. Bianco sostuvo que el desalojo se ejecutó "de un día para el otro" y que eso impidió retirar el equipamiento y los medicamentos del lugar.

Cáceres pide la extinción de dominio

La oposición también se metió en la polémica. Adriana Cáceres, exedil y actual dirigente del PRO en Pilar, planteó que, si se confirma el vínculo del inmueble con una causa de lavado de dinero, debería aplicarse el régimen de extinción de dominio.

"Si un bien queda en manos de la Justicia por una causa vinculada al narcotráfico, ¿por qué no puede volver a los vecinos?", planteó, al pedir que se ponga en agenda "la recuperación y reutilización pública del predio del Km 46" para que deje de ser "un elefante blanco".

Leguizamón pide informes por los datos expuestos

Por su parte, la concejal del PRO Analía Leguizamón presentó un proyecto de pedido de informes en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo precise qué ocurrió con las vacunas, la documentación y los carnets de conducir que quedaron en el predio tras el desalojo, esto último vinculado a la protección de datos personales.