Un proyecto de ley presentado por LLA en la Legislatura bonaerense busca impedir que las multas de tránsito impagas funcionen como traba para renovar la licencia de conducir. La iniciativa, redactada por el diputado Juanes Osaba, modifica el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927.

Qué cambia el proyecto

El texto establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir un certificado de libre deuda como condición para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o duplicar el registro. Tampoco podrán frenar el trámite las actas de comprobación, las infracciones en curso o las multas que todavía no tengan sentencia firme.

En esos casos, el organismo que emite la licencia solo podrá informar al solicitante sobre sus antecedentes, sin que eso condicione el trámite. El Estado, de todas formas, conserva la facultad de reclamar las deudas por las vías legales correspondientes.

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El proyecto distingue entre las deudas económicas y las sanciones que sí afectan la aptitud para manejar: no modifica las inhabilitaciones ni las sanciones firmes que impidan conducir en la Provincia o en otra jurisdicción del país.

Los argumentos del autor del proyecto

Osaba cuestionó el mecanismo vigente y lo calificó como "un mecanismo de extorsión para agrandar la caja". Según el legislador, el uso del trámite de aptitud vial para forzar el pago de multas desvirtúa el sentido original de la licencia.

"El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia como mecanismo de extorsión para agrandar la caja", sostuvo, reprodujo DIB.

El diputado también apuntó contra la situación que atraviesan hoy muchos conductores bonaerenses al intentar renovar el registro. "Hoy muchos bonaerenses llegan a renovar el registro y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas. Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación", explicó.

Qué sigue

El proyecto deberá tener tratamiento en comisión antes de llegar al recinto de Diputados bonaerense. Por ahora no trascendió una fecha para su debate.