El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó un proyecto de ley para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria para automotores en la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores Luciano Bugallo y Romina Braga, también integrantes de ese espacio político.

“La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, advirtió De Leo al fundamentar la propuesta. En ese sentido, sostuvo que “más del 99 por ciento de los accidentes están causados por fallas humanas y deficiencia en la infraestructura vial”, y remarcó que “allí el Estado debe invertir y poner énfasis en las políticas viales”.

Según el texto del proyecto, la siniestralidad vial no mostró una reducción significativa desde la implementación del sistema de verificación obligatoria. “La siniestralidad no se ha reducido con la implementación de la VTV”, señala la iniciativa, que además advierte que el contexto se ve agravado por “la deficiente infraestructura vial, tanto en rutas nacionales como provinciales”.

De Leo también cuestionó el impacto económico del sistema sobre los conductores bonaerenses. “Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros”, subrayó. En esa línea, afirmó que “la erogación impuesta a los bonaerenses para la realización de la VTV no encuentra adecuada contrapartida en el cumplimiento de la obligación estatal de preservar y mejorar la red vial”.

El proyecto analiza además la evolución del parque automotor y su relación con la infraestructura disponible. “La infraestructura vial no ha acompañado el incremento del parque automotor, producido tanto por su crecimiento natural como por la mayor utilización del transporte automotor de carga, derivada de la destrucción del entramado ferroviario”, indica el texto.

En ese marco, la iniciativa concluye que “las estadísticas indican que el error humano y las falencias en infraestructura constituyen los factores de mayor incidencia” en los accidentes de tránsito, por encima de las condiciones mecánicas de los vehículos. El proyecto deberá ahora ser tratado en comisiones antes de llegar al recinto de la Legislatura bonaerense.