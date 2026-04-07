El gobernador Axel Kicillof recibió ayer lunes a autoridades de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).

Fue en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares.



Durante el encuentro, coincidieron en la preocupación por el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y dialogaron sobre el trabajo social y espiritual que realizan las iglesias evangélicas.

En ese sentido, subrayaron que las comunidades de culto representan un ejemplo de paz, respeto y convivencia ciudadana.



Puede interesarte

En representación de FECOPEBA estuvieron presente su vicepresidente, el pastor Diego Vega; y el secretario, pastor Oscar Mautisi.

Por parte de ACIERA participaron el vicepresidente de Relaciones Externas, pastor Rafael Pedace; el pastor Marcelo Vitrano y el directivo nacional, pastor Alberto Rey. En tanto, por FAIE asistieron su presidente, el pastor Leonardo Schindler; el integrante de la Comisión Directiva Sabino Ayala; y la vocal nacional, pastora Gabriela Mulder.

