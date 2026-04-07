Preocupado por la pobreza, Kicillof se reunió con autoridades evangélicas
El gobernador mantuvo un encuentro con referentes de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires.
El gobernador Axel Kicillof recibió ayer lunes a autoridades de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).
Fue en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares.
Durante el encuentro, coincidieron en la preocupación por el crecimiento de la pobreza a nivel nacional y dialogaron sobre el trabajo social y espiritual que realizan las iglesias evangélicas.
En ese sentido, subrayaron que las comunidades de culto representan un ejemplo de paz, respeto y convivencia ciudadana.
En representación de FECOPEBA estuvieron presente su vicepresidente, el pastor Diego Vega; y el secretario, pastor Oscar Mautisi.
Por parte de ACIERA participaron el vicepresidente de Relaciones Externas, pastor Rafael Pedace; el pastor Marcelo Vitrano y el directivo nacional, pastor Alberto Rey. En tanto, por FAIE asistieron su presidente, el pastor Leonardo Schindler; el integrante de la Comisión Directiva Sabino Ayala; y la vocal nacional, pastora Gabriela Mulder.