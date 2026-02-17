La CGT confirmó un paro general, sin movilización, para el día que se debata en la Cámara de Diputados la reforma laboral y a la medida se sumó el transporte público por lo que no funcionarán colectivos, trenes ni subtes.

En cuanto a cuándo será la huelga, en principio sería este jueves, aunque también es posible que por razones de tiempo la Cámara de Diputados trate ese proyecto el próximo miércoles 25.

En cualquiera de esas dos fechas, en esa jornada no habrá colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas.

Así lo confirmó Omar Maturano, titular del gremio ferroviario La Fraternidad, quien dijo que durante esas 24 horas que dure la medida de fuerza no habrá transporte, lo que asegura un alto impacto ya que imposibilita sobre todo en las grandes ciudades que la gente llegue a su trabajo.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT”, anticipó el dirigente.

Qué pasará con el transporte durante el paro

Con la adhesión de los gremios del transporte, se espera una jornada sin servicios de colectivos y trenes y con vuelos afectados en todo el país. Con el transporte paralizado, se espera una reducción marcada de la actividad laboral y comercial, especialmente en el Área Metropolitana (AMBA) y en los principales centros urbanos.

Colectivos (UTA): no habrá servicio durante la jornada del paro.

Trenes: La Fraternidad y la Unión Ferroviaria anticiparon adhesión, por lo que no circularían formaciones.

Vuelos: la participación de pilotos y otros sindicatos del sector afectará vuelos comerciales, con posibles cancelaciones o reprogramaciones.

Subte y Premetro: permanecerán sin servicio en la Ciudad de Buenos Aires, ya que los sindicatos que representan a los trabajadores del sistema también confirmaron su participación en la protesta.