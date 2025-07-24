Néstor Pitrola, candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores por la primera sección electoral, recorrió el Parque Industrial de Pilar.

Lo hizo acompañado por los candidatos al Concejo Deliberante Jésica Miranda, Luis Robles y Noelia Golini, entre otros.

"Mientras se terminaban de presentar de forma escandalosa las listas de La Libertad Avanza y del peronismo, el gobierno no perdió tiempo y el mismo lunes reunió al devaluado ‘consejo de mayo’, nada más y nada menos que para pactar la reforma laboral antiobrera y avanzar con las negociaciones paritarias a la baja que están destrozando el bolsillo de los trabajadores", expuso Pitrola.

"El programa que discuten y será presentado en diciembre, luego de las elecciones, incluye reforma laboral, tributaria, previsional, y la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. En esta se anotan todos, tanto el oficialismo como el peronismo y la CGT. Acuerdan con la ‘modernización laboral’, que no es otra cosa que la destrucción de los convenios colectivos de trabajo", agregó Pitrola.

A su vez, el dirigente de izquierda expuso que “mientras tanto el FMI, principal impulsor de estas medidas, insiste en el medio de la crisis económica en un tipo de cambio más ‘competitivo’ que significa devaluación”.

“Ya los salarios de los trabajadores están destrozados, como lo vemos acá en el Parque Industrial de Pilar. Aun estando en blanco ninguno supera la canasta básica; la caída del poder adquisitivo ha sido del 5,5% solo entre enero y abril, sigue en caída libre. Las familias trabajadoras se endeudan para poder comer y pagar los servicios. La desaceleración inflacionaria se hace con los peores métodos: el hambre y la privación de las familias, los despidos, cierres y suspensiones, la avalancha importadora con el peso apreciado. Nuestra campaña electoral se basa en reforzar todas las luchas y dar la batalla estratégica para derrotar a (Javier) Milei y el ajuste de (Axel) Kicillof. El voto al Frente de Izquierda es el único canal para lograrlo", cerró.