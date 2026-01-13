El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la actualización del Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el año 2026, el índice que determina cómo se reparte la coparticipación provincial entre los 135 municipios bonaerenses. En ese esquema, Pilar aparece entre los distritos beneficiados, con una mejora en su participación dentro del reparto de fondos.

Según los datos publicados por el Ministerio de Economía bonaerense, que conduce Pablo López, el coeficiente de Pilar pasó de 2,40457 en 2025 a 2,41838 en 2026, lo que representa un incremento en su participación relativa. Esta suba se traducirá en mayores recursos para el municipio durante el próximo ejercicio.

La actualización del CUD cobra especial relevancia este año porque también define la distribución del 70% de un fondo especial de $350.000 millones, aprobado por la Legislatura provincial en el marco de la autorización para la toma de deuda del gobierno de Axel Kicillof. Estos recursos están destinados a fortalecer las finanzas municipales y sostener servicios esenciales como salud, seguridad y asistencia social.

En el Conurbano norte, Pilar se suma al grupo de comunas que lograron mejorar su posición en el reparto, junto con Escobar, que también registró una suba. En contraste, distritos vecinos como San Isidro y Vicente López figuran entre los que más pierden participación, con caídas cercanas al tope máximo permitido por la ley.

El CUD se construye a partir de variables objetivas como población, superficie y producción en salud, y define qué porcentaje de un 16,14% de determinados impuestos provinciales recibe cada municipio. En este contexto, cada variación del coeficiente impacta de manera directa en las finanzas locales.

Para Pilar, la mejora en el CUD 2026 representa una mayor disponibilidad de fondos provinciales, en un escenario económico complejo y de fuerte presión sobre los presupuestos municipales. Con estos recursos, el distrito contará con una herramienta clave para sostener la prestación de servicios y la inversión pública durante el próximo año.