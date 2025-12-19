Pilar mantendrá la dotación de policías durante el verano, debido a que aumenta la población.

Es que históricamente, con algunas excepciones en los últimos años, Pilar veía reducida su dotación de uniformados de la Bonaerense, que eran destinados al Operativo Sol a Sol.

Sin embargo, ya que la cantidad de habitantes del distrito, que de manera estable se ubica en unos 420 mil, suele sumar de 100 mil a 150 mil más, la cantidad de agentes se mantendrá.

De hecho, aunque no hay aún confirmación oficial, no se descarta que pueda recibir efectivos extra en las próximas semanas, vinculados a algunas de las dotaciones policiales con las que cuenta el distrito.

El pedido para mantener la dotación de efectivos fue siempre emanado desde la Comuna hacia las autoridades del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la actual gestión.

De hecho, en algunos años Pilar fue directamente incluido en el Operativo Sol a Sol, sobre todo los años inmediatamente posteriores a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Más de 20 mil policías

En la jornada, el gobernador Axel Kicillof encabezó la presentación del Operativo de Sol a Sol 2025/26, que desplegará dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. Fue en la localidad de Santa Clara del Mar, en el marco del lanzamiento de la temporada de verano, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolas Kreplak; de Transporte, Martín Marinucci; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.



“Hoy estamos lanzando uno de los operativos de Sol a Sol más grande de la historia: todas las áreas del Estado provincial están abocadas a cuidar la seguridad y la salud de los millones de argentinos que eligen disfrutar sus vacaciones en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof y agregó: “Lo hacemos porque, a pesar de la asfixia económica a la que nos quiere someter el Gobierno nacional, estamos convencidos de que todos y todas se merecen un descanso después de haber atravesado un año muy difícil”.



En esta oportunidad el Operativo de Sol a Sol contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica, sierras y lagos bonaerenses. Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.