Dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO de Pilar se reunieron con la presencia del senador bonaerense y coordinador de la Primera Sección Electoral, Luciano Olivera.

El encuentro buscó delinear una agenda común y dar señales de cohesión de cara a los comicios de 2027.

Fue también la primera reunión de este tipo encabezada formalmente por la concejal María Ratti Repetto como coordinadora del espacio libertario en Pilar, un rol que hasta hace pocas semanas estaba en manos de la también concejal Solana Marchesán. Ambas estuvieron presentes en el encuentro.

Por LLA también participó el concejal Andrés Genna. Del lado del PRO, en tanto, estuvieron el concejal Sebastián Neuspiller y la concejal Analía Leguizamón, entre otros referentes de ambas fuerzas.

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Un espacio que busca consolidarse

El mensaje hacia afuera fue de orden y trabajo conjunto.

No obstante, el espacio transita un proceso de reordenamiento interno, sobre todo luego de los cuestionamientos que aparecieron en la coalición tras la magra elección que realizó el año pasado a nivel local , cuando apenas cosechó el 29% de los votos contra el 60% de Fuerza Patria.

La discusión justamente gira en torno a quién va a liderar el espacio opositor en Pilar, y por ende quién va a ser el candidato o candidata a intendente el año que viene.

Puertas afuera, por lo pronto, el objetivo es mostrar que esa discusión quedó en segundo plano y que por encima aparece la intención de ganar volumen político.

Ampliar la base

En ese contexto, el encuentro dejó planteada una apuesta concreta: ampliar la coalición. Se mencionó explícitamente la necesidad de sumar al radicalismo, al peronismo no kirchnerista y a otros sectores que compartan la voluntad de ofrecer una alternativa de gestión para Pilar y la provincia en 2027.

Ratti Repetto subrayó que el eje del trabajo político está puesto en trasladar al distrito las ideas del presidente Javier Milei.

“En Pilar estamos construyendo un espacio donde lo más importante no son los nombres propios, sino las ideas que representamos. Nuestro compromiso es trabajar para bajar al distrito las ideas de la libertad, del orden, del mérito y de la transformación profunda que hoy lidera Javier Milei en la Argentina”, expresó la concejal.

Neuspiller, por su parte, planteó a Pilar de Todos que “la construcción debe tener volumen político, territorial y técnico para ser competitiva”, y subrayó que el proceso tiene que seguir abriéndose a más actores.

“Se coincidió en que este proceso debe seguir ampliándose, convocando a más sectores políticos y sociales que compartan la voluntad de generar un cambio profundo. En ese sentido, se planteó la importancia de sumar al radicalismo, al peronismo no kirchnerista y a todos aquellos espacios que crean en una alternativa amplia, moderna y con capacidad real de gestión”, detalló Neuspiller, uno de los que ya expuso públicamente sus intenciones de ser candidato a la jefatura comunal de Pilar.

No es el único. En esa carrera también aparecen anotados Analía Leguizamon, Solana Marchesán, Ratti Repetto, y el ex concejal, Juan Martín Tito, entre otros.