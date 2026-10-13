Más de 150 referentes y cuadros territoriales de distintos barrios de Pilar participaron de un plenario de la agrupación Peronismo en Marcha en Del Viso, donde ratificaron su respaldo al intendente Federico Achával y reclamaron la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro fue conducido por el dirigente Fabián Pitronaci y tuvo como objetivo debatir el presente y organizar el futuro político del espacio en el distrito.

El respaldo a Achával

Desde Peronismo en Marcha valoraron la gestión del intendente y sostuvieron que la cantidad de obras públicas realizadas transformó el distrito y mejoró la calidad de vida de los vecinos. Se trata de la evaluación de la agrupación, que se expresó en ese sentido durante el plenario.

Frente a la militancia, Pitronaci remarcó: "Como nos enseñó Perón, la verdadera política es la que le resuelve la vida a la gente. Federico Achával viene demostrando con hechos, obras y presencia constante que en Pilar la prioridad siempre es el pueblo".

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Compromiso de continuidad

Por medio de un comunicado, los presentes asumieron el compromiso de seguir acompañando al intendente en cada desafío político. En su mensaje, Pitronaci enfatizó que continuarán respaldando a Achával “desde el lugar donde le toque estar —ya sea Pilar, la Provincia o la Nación— para dar continuidad al enorme trabajo y al proyecto transformador que viene llevando adelante".

El reclamo por Cristina Kirchner

Durante el plenario, la militancia levantó sus banderas para pedir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. La agrupación calificó su detención como “injusta” y habló de “persecución política”. Además, planteó que el peronismo no puede permanecer indiferente ante lo que consideran una injusticia contra quienes defendieron los derechos de las mayorías.

Desde Peronismo en Marcha indicaron que la militancia continuará recorriendo los barrios del distrito para seguir organizándose.