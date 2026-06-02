La senadora nacional Patricia Bullrich visitó Pilar en la noche del lunes y participó de una cena con empresarios y comerciantes del distrito organizada por el concejal Andrés Genna.

El encuentro, que se extendió hasta pasada la medianoche, reunió a más de 60 personas convocadas personalmente y contó además con la presencia del senador provincial y ex intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, la diputada nacional Patricia Vásquez, el senador provincial y coordinador seccional de LLA Luciano Olivera, y la concejal y coordinadora de LLA en Pilar María Ratti Repetto.

Puede interesarte

El evento se desarrolló en un restaurante de la zona y tuvo un doble objetivo: dar a conocer las propuestas de Genna para el municipio y escuchar la estrategia electoral del espacio.

Bullrich y Valenzuela también hicieron uso de la palabra y respondieron preguntas de los asistentes.

El concejal planteó un programa centrado en seguridad, reforma tributaria y reducción del gasto, inversión en infraestructura de agua y cloacas, y capacitación en oficios.

“Es un orgullo recibir el acompañamiento y apoyo permanente de Patricia Bullrich, nos llena de fuerzas para seguir trabajando para lograr que en Pilar se sigan los pasos de la nación y triunfe la libertad. Estamos convencidos que en Pilar es necesario eliminar impuestos para alivianar la presión fiscal sobre los que producen y emprenden para poder generar más puestos de trabajo”, expresó Genna a través de un comunicado.

Un espacio en reordenamiento

La cena se inserta en una secuencia de reuniones políticas que viene sosteniendo la oposición pilarense con la mira puesta en los comicios de 2027.

El trasfondo es conocido: el espacio busca zanjar diferencias internas y ganar presencia territorial después de una elección local magra el año pasado, cuando el bloque opositor apenas alcanzó el 29% de los votos frente al 60% que obtuvo Fuerza Patria.

Días antes, dirigentes de LLA y el PRO ya habían compartido una mesa encabezada por Ratti Repetto y de la que fue parte Genna, y los ediles Sebastián Neuspiller y Analís Leguizamón, en la que se trazó una agenda común y se apostó a ampliar la coalición sumando al radicalismo, al peronismo no kirchnerista y a otros sectores.



La discusión de fondo, que el espacio prefiere mantener en segundo plano de momento, es quién liderará la boleta a intendente.



Genna es uno de los nombres que circula, pero no el único: también suenan Leguizamón, la propia Ratti Repetto, Marchesán, Neuspiller y el ex concejal Juan Martín Tito.