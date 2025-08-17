A tres semanas de las elecciones del 7 de septiembre, “Nuevos Aires” intensifica la presencia territorial y va en busca del voto del electorado desencantado con los extremos que, exponen, representan La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

En ese marco, el candidato a concejal y dirigente de la UCR, Lautaro Lucas, inauguró un espacio de "Nuevos Aires" para fortalecer el vínculo con los vecinos de la zona de Villa Rosa.

Lucas ocupa el segundo lugar en la nómina, que está encabezada por la actual edil Adriana Cáceres, referente del PRO.

"Es fundamental escuchar a los vecinos y mantener la cercanía en cada gestión. La inteligencia artificial no reemplaza la empatía ante sus urgencias", expuso Lucas.

"Nuevos Aires es una propuesta local, de centro, que respeta las instituciones y ofrece soluciones ágiles a los vecinos de Pilar", añadió el joven dirigente, acompañado por otros postulantes del espacio.

Cáceres, en tanto, explicó que la apertura del espacio en Villa Rosa "refleja nuestra pasión por estar cerca de los vecinos”. “Queremos abrir puertas para que puedan venir, hacernos consultas y participar activamente. Esta es una herramienta de cercanía que hoy es realidad en Villa Rosa gracias al compromiso de Lautaro con todos los vecinos de la zona", enfatizó la edil, exdiputada nacional.

El nuevo espacio busca ser un punto de encuentro para los vecinos, donde podrán acercarse a realizar consultas y participar activamente en la construcción de propuestas y soluciones para todo Pilar.

Por Nuevos Aires también estuvieron presentes los candidatos a Concejal Viviana Toledo, Alberto Ramos, Javier Liberé, Andrés Campos y Marta Ortiz. Y los candidatos a Consejeros Escolares Axel Nussli y Camil Oviedo.

"Desde el Concejo Deliberante, controlaremos al Ejecutivo y debatiremos cada expediente a fondo", destacó Lucas.

“Nuevos Aires” apunta a contar con el voto de los desencantados con el actual gobierno de Javier Milei, pero que a su vez no comulgan con Fuerza Patria.