El Concejo Deliberante de Pilar renovó autoridades, además de sumar nuevos ediles en reemplazo de otros.

Es que Lucía Portos, exfuncionaria del ministerio de Mujer de la Provincia de Buenos Aires, fue elegida en sesión extraordinaria durante la jornada como nueva Presidenta del HCD, en reemplazo de Juan Pablo Trovatelli.

Portos logró su banca al ocupar el cuarto puesto en las elecciones de septiembre por la lista de Fuerza Patria, nómina que se impuso por más de 30 puntos por sobre la de LLA-PRO (60% contra 29%).

"En tiempos de proscripción, persecución política y estigmatización de la militancia representar a mis vecinas y vecinos, en toda su diversidad, es un honor y una responsabilidad", expuso Portos.

Portos y el resto de los ediles elegidos en septiembre asumieron la semana pasada, ocho por Fuerza Patria y el resto por LLA-PRO.



Al frente de la vicepresidencia 1ra. fue votado el propio Trovatelli, y por la segunda Juan Manuel Quintana.

Nuevas juras

Además, en la jornada asumieron nuevos concejales en reemplazo de tres que continuarán en sus cargos en el Ejecutivo local.

Es que Soledad Peralta, Juan Manuel Morales y Damián Espíndola seguirán al frente de sus secretarias, General, Integración y Desarrollo Comunitario, y Educación.

En su lugar juraron Gabriel Yoma, Liliana Ruiz y Gustavo Carabajal.





Tasa ambiental

Por otro lado, algunos ediles de la oposición, como Solana Marchesán, Sebastián Neuspiller, Analía Leguizamón, Andrés Genna y María Ratti Repetto y Juan Pablo Casañas Onganía pidieron por medio de un proyecto de ordenanza que se derogue la tasa de protección ambiental, tributo que había sido también cuestionado por la Cámara de Comercio de Pilar y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).