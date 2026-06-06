El concejal del PRO Sebastián Neuspiller y el senador bonaerense Alex Campbell encabezaron una jornada deportiva en Villa Rosa donde entregaron pelotas y materiales a chicos y chicas del barrio.

La actividad también contó con la presencia de la exconcejal Adriana Cáceres, la titular de ANSES Pilar, Patricia Santoro, y el referente Horacio Spadea.

"Fomentar el acceso al deporte no es un gasto, sino una inversión en el presente y el futuro de nuestra comunidad", sostuvo el edil, quien destacó que cada chico que accede a una actividad deportiva "está ocupando su tiempo en algo positivo que lo ayuda a crecer".

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En esa línea, el concejal, médico y exfutbolista, subrayó el valor del deporte como factor de contención al señalar que “el deporte educa, contiene y genera disciplina”.

"También aleja a los jóvenes de situaciones que pueden perjudicar su desarrollo, como la violencia, las adicciones o el abandono de proyectos personales", indicó.

Neuspiller expuso que “una pelota puede parecer un objeto simple, pero representa mucho más que un juego. Es una oportunidad para compartir, aprender valores, hacer amigos y desarrollar hábitos saludables”.

“Ojalá haya más pelotas, más clubes, más espacios deportivos y más oportunidades para nuestros chicos en cada barrio de Pilar y de toda la provincia de Buenos Aires. Porque detrás de cada pelota que llega a las manos de un chico, hay una posibilidad más de construir un futuro mejor”, cerró.

El encuentro, llevado a cabo en el Club Las Vías, se da en el contexto de un trabajo territorial que busca hacer el PRO de cara a las elecciones del año que viene, donde el propio Neuspiller ya adelantó que pretende ser candidato a intendente en el marco con la alianza con La Libertad Avanza.