El concejal del PRO Sebastián Neuspiller mantuvo un encuentro con autoridades nacionales, donde se abordaron temáticas locales.

Neuspiller se reunió con Gustavo Coria, responsable de la Secretaria del Ministerio del Interior.

El concejal, cercano al también funcionario nacional Diego Santilli, expuso que se abordaron “distintos temas vinculados a la gestión municipal y sobre los desafíos que enfrentan nuestros municipios”.

“También pudimos hablar de la realidad de Pilar, compartir experiencias y pensar herramientas que permitan mejorar la gestión local y acercar soluciones concretas a los vecinos”, agregó Neuspiller en contacto con Pilar de Todos.

Neuspiller es uno de los hombres que se anotó en la carrera por la intendencia de Pilar en 2027 dentro del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, disputa de la que también quieren ser parte la también edil Solana Marchesan, el ex concejal Juan Martín Tito, y el exprecandidato a intendente Martín Maganas, entre otros.

Puede interesarte

Días atrás, dirigentes del espacio llamaron a dejar de lado los egos y trabajar en conjunto con el objeto de afianzar el espacio opositor, desde hace años atravesado por fuertes internas.

“Siempre es valioso generar estos espacios de diálogo y trabajo conjunto para seguir construyendo un municipio con más oportunidades”, cerró Neuspiller.