El concejal del PRO Sebastián Neuspiller participó de un encuentro de fin de año con Diego “el Colo” Santilli, en un gesto político que apunta a reforzar su estrategia para consolidarse como uno de los principales referentes de la oposición en Pilar.

La reunión se produjo pocos días después de que Neuspiller reasumiera su banca en el Concejo Deliberante, tras ser reelecto en las elecciones de septiembre, momento en el que adelantó que buscará competir por la intendencia en 2017.

Neuspiller planteó que su mandato “no es un punto de llegada sino el inicio” de un trabajo para presentar “una verdadera alternativa” para Pilar en 2027, con un proyecto que —según explicó— abarca seguridad, salud, industria y educación.

El contexto local de la oposición sigue fragmentado, pese a los intentos de muestra de unidad que ensayan algunos de sus protagonistas.

En la última elección de septiembre, la alianza LLA–PRO obtuvo apenas un 29% de los votos, muy por debajo del 60% que cosechó Fuerza Patria, dejando un resultado que dirigentes del espacio admitieron como magro.

La contienda nacional de octubre, en tanto, equiparó la balanza, aunque Fuerza Patria también se ubicó por encima de LLA-PRO, aunque por menor margen: 44% contra 42%.

"Fueron dos elecciones distintas, en septiembre pesó mucho lo local, y la gestión de (Federico) Achával no es mala. Que haya sacado el 60% de los votos no debe ser minimizado, más allá de que en octubre la cosa estuvo más pareja", admiten desde LLA-PRO.

Dentro del tablero opositor, Neuspiller competirá por el liderazgo con otros referentes de su propio espacio ampliado. Entre ellos están la concejal Solana Marchesan, con quien trabaja en un interbloque y quien también adelantó que tiene aspiraciones de ser candidata a intendente; Andrés Genna, dirigente cercano a Patricia Bullrich y Diego Valenzuela; y Juan Martín Tito, ex edil que, aunque ya no está en funciones, apunta a influir en el armado local de LLA-PRO.

Además, la interna actual no solo discurre entre nombres: también arrastra tensiones sobre estrategias, gestión territorial y cómo capitalizar la unidad entre macristas y libertarios.

El encuentro con Santilli, figura clave para muchos en el PRO bonaerense y ahora Ministro del Interior, podría para constituir para Neuspiller una señal de respaldo hacia su proyecto local, aunque el camino aún es largo y sinuoso, sobre todo para un espacio que no logra desde 2019, cuando Nicolás Ducoté perdió la intendencia en manos de Federico Achával, encolumnarse detrás de un solo dirigente.