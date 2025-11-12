El edil del PRO Sebastián Neuspiller, actual concejal y reelecto por otros cuatro años en alianza con LLA, participó del acto en el que Diego Santilli asumió como Ministro del Interior de la Nación.

Desde allí, destacó el nuevo rol de su referente y aprovechó para reafirmar su decisión de postularse a la Intendencia de Pilar.

“La verdad que para mí es una emoción gigante, enorme. Yo arranqué en 2014 en la política por y gracias al ‘Colo’, que fue el que me hizo ver que desde la política se puede construir, hacer, y esa vocación de servicio, como él decía, que yo tenía de médico, podía transportarla a la política”, expuso Neuspiller en diálogo con Pilar de Todos.

El dirigente, además, destacó la figura de Santilli como un ejemplo de trabajo y diálogo.

“Es difícil encontrarlo a Santilli hablando mal de otro, ninguneando. Por lo general, es más positivo que destructivo. Y eso para mí en la política es muy importante”, resaltó.

En ese contexto, Neuspiller volvió a manifestar su objetivo político de cara al futuro, dejando claro que ya trabaja para competir por la conducción del Municipio de Pilar.

“Yo me propuse estos dos años trabajar fuerte para poder lograr, en el 2027, la Intendencia de Pilar, pero con todos mensajes y proyectos y con soluciones positivas. Que hablen de cómo hacer las cosas mejor, a mi manera. No tratando de decir lo que el otro hace mal. El otro hace lo que él considera que es bueno, y yo me tengo que mostrar mejor para poder llegar a convencer a los pilarenses para que me elijan a mí”, agregó, en un mensaje diametralmente opuesto a lo que pregonan otros referentes de LLA-PRO, más recostados sobre las críticas duras y destructivas.

El camino que asegura va a recorrer Neuspiller no aparece, de momento, despejado de obstáculos.

La oposición de Pilar desde hace varios años transita una búsqueda de liderazgos fuertes que aún no ha logrado resolver.

Además de Neuspiller, otros nombres que también ya se anotaron para la misma carrera son la actual edil y reelecta Solana Marchesan, que trabaja en un interbloque con Neuspiller, el concejal electo Andrés Genna y la concejal y también referenciada en Santilli, Analía Leguizamón, solo para mencionar a algunos.