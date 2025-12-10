El edil del PRO en alianza con LLA Sebastián Neuspiller aprovechó la jura como concejal reelecto para lanzar su postulación a intendente para 2027.

A horas de asumir como edil por otros cuatro años, luego de haber sido elegido en las elecciones del pasado septiembre, Neuspiller distribuyó un comunicado donde busca afianzar sus intenciones para dentro de dos años, en un claro mensaje no solo hacia la sociedad, sino sobre todo filas adentro de la alianza entre el partido violeta y el amarillo.

Neuspiller, cercano al empoderado Ministro del Interior Diego Santilli, manifestó que la banca que logró retener “no es un punto de llegada: es la continuidad de un trabajo intenso y sostenido para construir el Pilar que nos merecemos”

“Desde hoy, mi objetivo es claro: preparar un proyecto serio, sólido y transformador para que en 2027 podamos ofrecerle a Pilar una verdadera alternativa y competir para ser intendente”, avisó Neuspiller, quien pelea por ese lugar contra otros referentes del espacio LLA-PRO, como Solana Marchesan (con quien Neuspiller trabaja en un interbloque), Andrés Genna e incluso Juan Martín Tito, ahora ex edil pero que no pretende correrse de la arena política.

Neuspiller está convencido que él tiene la mejor imagen positiva y votos que el resto de sus compañeros, e incluso en más de una oportunidad ha responsabilizado a Genna por el mal resultado de septiembre, donde LLA-Pro cosechó apenas el 29%de los votos, contra el 60% de Fuerza Patria.

Desde el otro lado, en tanto, no son pocos los que señalan que el médico y exfutbolista de Fénix suele trabajar para su proyecto propio, es decir poniendo en segundo plano las necesidades del espacio.

Plataforma

Así y todo, Neuspiller lanzó una suerte de plataforma que busca implementar desde el legislativo y, obviamente, en el caso de ser elegido jefe comunal en 2027.

El edil mencionó aspectos como seguridad, donde expuso que va a “impulsar un sistema de seguridad moderno, integrado y cercano al vecino, con más prevención, más tecnología, más presencia en los barrios y una coordinación real entre Municipio, Provincia y Nación”.

En Salud, el médico opinó que “Pilar necesita un modelo que funcione antes de que el problema aparezca”. “Vamos a trabajar fuerte en prevención, atención primaria y en la integración de todos los niveles de atención. Centros de salud equipados, profesionales acompañados y una red que realmente cuide a las familias”, resumió.

Para el plano de las industrias y el trabajo, Neuspiller mencionó que “Pilar es el corazón productivo de la Argentina”, y que cuenta con “el Parque Industrial más grande de Sudamérica, un motor gigantesco que hoy está lejos de su verdadero potencial”.

“Tenemos la oportunidad —y la obligación— de convertirlo en una fábrica de empleo, innovación y oportunidades para todos los pilarenses. Vamos a acompañar a emprendedores, pymes, fábricas y comercios, facilitando trámites, promoviendo inversiones, generando capacitación real y creando condiciones para que instalarse, producir y crecer en Pilar sea una decisión simple, competitiva y atractiva”, adelantó.

Por último, en cuanto a la educación, para Neuspiller “uno de los grandes desafíos (…) es volver a poner en valor el rol del educador”. “Quiero trabajar fuerte en reconocer, acompañar y fortalecer a nuestros docentes, garantizando que tengan la capacitación adecuada, acceso a la información actualizada y, sobre todo, una remuneración justa que les permita ejercer su vocación con excelencia. Sin buenos docentes, no hay futuro posible”, concluyó.