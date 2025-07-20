El Frente de Izquierda – Unidad avanzó en la definición de los nombres que integrarán las listas para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que se celebrarán el 7 de septiembre.

Este sábado terminaron de oficializar que, en Pilar, la nómina estará encabezada por la dirigente Natalia Espasa.

La acompañarán, además, en el segundo lugar Jesús Giménez, trabajador del Hipermercado Jumbo que encaró una fuerte lucha tras ser despedido para lograr su reincorporación.

En el tercer lugar aparece la docente Jésica Miranda, mientras que el cuarto escalón lo ocupará Maximiliano Zuasnabar, referente de la fábrica recuperada World Color. Le sigue, en tanto, en el quinto espacio la referente defensora de los derechos por la diversidad, Mónica Aguirre.

Cabe destacar que las listas del FIT-U estarán presentes en las ocho secciones electorales y en más de 100 municipios, con candidaturas a concejales y legisladores provinciales.

En ese marco, en la primera sección electoral Romina Del Plá encabezará la lista de candidatos a senadores.