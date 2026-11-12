En medio de las pujas políticas entre el sector del oficialismo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (el “karinismo”) y la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Javier Milei hizo un posteo en sus redes sociales con una sugerente cita: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán".



La historia publicada por el jefe de Estado en su cuenta en Instagram -un reposteo de @neuro.capsulas- levantó todo tipo de especulaciones sobre el destinatario del mensaje y la teoría que más se repite vincula a la exministra de Seguridad, quien no oculta sus aspiraciones de ser el Plan B de La Libertad Avanza en la boleta presidencial.

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Separación



Patricia Bullrich se viene desmarcando cada vez más de la Casa Rosada. La ex PRO planteó diferencias respecto al manejo de la crisis relacionada con Manuel Adorni, y con la estrategia del Gobierno en torno a las leyes de Discapacidad, Tierras y Presupuesto.

El último gesto de autonomía de Bullrich que en el entorno de Karina Milei fue leído como una “provocación innecesaria” fue la difusión de la foto de la reunión que la exministra tuvo con unos 15 dirigentes leales, entre diputados nacionales y otros referentes de su corriente interna dentro del oficialismo.

Fuente: Agencia DIB