El presidente Javier Milei habló sobre la situación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Yo lo creo inocente, pero si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”. Así lo sostuvo el mandatario en una entrevista desde Madrid, España, en la que afirmó también que cree en la honestidad de su funcionario y dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.

“Manuel es inocente”, le aseguró Milei a Fernando González, director de la sección España de El Observador de Uruguay. Destacó que Adorni “tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo”. Ahora, “que lo determine la Justicia”.

“Lo que le han hecho excede el límite de lo tolerable”



Sobre la exposición mediática del “caso Adorni”, el Presidente resaltó que “yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo. pero bueno, yo esto lo he soportado en la campaña del 2023”.

Milei insistió: “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Pero yo te diría que yo no tengo problema con eso. El tema es siempre, digamos, yo a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.

El presidente destacó: "Yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales. El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a a ingresar a la función pública. Digo, hay 400.000 millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?".

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“Me parece plausible lo de las criptomonedas”



Cuando el periodista le consultó al Presidente sobre la explicación que dio Adorni sobre el pendrive con criptomonedas, éste respondió que “lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible”. Milei insistió: “Me parece razonable. Entendible en un país que se hicieron todas las que se hicieron”.

El primer mandatario fue categórico: “Si (a Adorni) lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada. Es algo que tiene que hacer la Justicia. Yo creo en su honestidad”.

Fuente: Agencia DIB