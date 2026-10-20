El presidente Javier Milei protagonizó un momento de fuerte controversia al referirse a las dificultades económicas que atraviesan gran parte de los argentinos para cubrir sus necesidades básicas. Durante su discurso en la Argentina Oil & Gas Expo, realizada en Neuquén, el mandatario desestimó los estudios que advierten sobre la caída del poder adquisitivo y la imposibilidad de muchas familias de llegar a fin de mes.

Con un tono irónico, el jefe de Estado calificó como una “pelotudez del tamaño de una casa” a las aseveraciones sobre la crisis económica cotidiana. En ese sentido, planteó un interrogante ante el auditorio:

“Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen 10 días sin comer y sin beber?”, se preguntó Milei.

El presidente sostuvo que, aunque los eslóganes puedan sonar lindos, no los considera razonables. Además, vinculó estas preocupaciones con sectores del kirchnerismo y con los medios de comunicación, a quienes acusó de intentar psicopatear a la sociedad.

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Durante su exposición, que se extendió por más de una hora, el mandatario defendió su plan económico y las desregulaciones implementadas por su gestión.

En otro tramo de su alocución, el presidente se refirió al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y respaldó la postura del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, frente a las críticas recibidas. Según el mandatario, el régimen es una pieza clave para generar empleo y divisas, desestimando los cuestionamientos sobre su costo fiscal.

Finalmente, el presidente hizo hincapié en la solvencia de su modelo económico, destacando un superávit comercial proyectado en torno a los 30.000 millones de dólares para este año. Según afirmó, el Gobierno ha construido un seguro macroeconómico ante los vencimientos de deuda previstos para el año próximo.