Milei rechazó que la gente no llegue a fin de mes: "¿Cómo hacen 10 días sin comer?"
Durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo, el presidente cuestionó los informes que indican que gran parte de los argentinos ya usó sus ingresos en el día 20 del mes.
El presidente Javier Milei protagonizó un momento de fuerte controversia al referirse a las dificultades económicas que atraviesan gran parte de los argentinos para cubrir sus necesidades básicas. Durante su discurso en la Argentina Oil & Gas Expo, realizada en Neuquén, el mandatario desestimó los estudios que advierten sobre la caída del poder adquisitivo y la imposibilidad de muchas familias de llegar a fin de mes.
Con un tono irónico, el jefe de Estado calificó como una “pelotudez del tamaño de una casa” a las aseveraciones sobre la crisis económica cotidiana. En ese sentido, planteó un interrogante ante el auditorio:
“Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen 10 días sin comer y sin beber?”, se preguntó Milei.
El presidente sostuvo que, aunque los eslóganes puedan sonar lindos, no los considera razonables. Además, vinculó estas preocupaciones con sectores del kirchnerismo y con los medios de comunicación, a quienes acusó de intentar psicopatear a la sociedad.
Durante su exposición, que se extendió por más de una hora, el mandatario defendió su plan económico y las desregulaciones implementadas por su gestión.
En otro tramo de su alocución, el presidente se refirió al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y respaldó la postura del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, frente a las críticas recibidas. Según el mandatario, el régimen es una pieza clave para generar empleo y divisas, desestimando los cuestionamientos sobre su costo fiscal.
Finalmente, el presidente hizo hincapié en la solvencia de su modelo económico, destacando un superávit comercial proyectado en torno a los 30.000 millones de dólares para este año. Según afirmó, el Gobierno ha construido un seguro macroeconómico ante los vencimientos de deuda previstos para el año próximo.