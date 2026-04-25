El presidente Javier Milei arremetió en sus redes sociales contra los periodistas Luciana Geuna y Rolando Barbano, y contra las autoridades del canal Todo Noticias (TN), a quienes acusó de ser "delincuentes" que cometieron un "delito grave".

"Basuras inmundas", fue el encabezado del mensaje que el mandatario publicó en X. En el texto completo sostuvo: "Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades", aunque sin especificar a qué hecho delictivo hacía referencia. El mensaje cerró con un irónico "¡CIAO!".

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El episodio no es aislado. Se produce días después de que el Gobierno oficializara el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, restringiendo el acceso de los acreditados.

Esa medida fue interpretada por diversas asociaciones de prensa como un intento de limitar la libertad de expresión y dificultar el control ciudadano sobre los actos de gobierno.

BASURAS INMUNDAS

Geuna, Salerno, Productores y autoridades de TN delincuentes. Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades.

CIAO! https://t.co/y7beSYjtGX — Javier Milei (@JMilei) April 25, 2026

Desde organismos de libertad de expresión advirtieron que el uso del aparato del Estado para estigmatizar a quienes opinan distinto representa un peligroso precedente para la democracia argentina.

Voces del periodismo nacional también señalaron que este tipo de retórica incita a la violencia digital contra los trabajadores de prensa por parte de militantes del oficialismo.