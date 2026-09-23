El presidente Javier Milei cuestionó con dureza a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su discurso ante la Asamblea General. El mandatario acusó al organismo de haberse convertido en “una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”.

En su tercer discurso ante la entidad, el jefe de Estado utilizó la cuestión Malvinas como uno de los ejemplos principales de la falta de autoridad del organismo. “Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó, al tiempo que criticó que las resoluciones internacionales no hayan impedido el avance británico sobre los recursos naturales de las islas.

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto”, expuso.

El Presidente recordó la resolución 3149, aprobada hace 50 años, y sostuvo que, pese a ella, continúa el avance británico sobre los recursos naturales, citando específicamente el proyecto Sea Lion. Ante este escenario, el mandatario enumeró medidas adoptadas por su gobierno, como la presentación de notas diplomáticas, sanciones a empresas y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

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Sobre los habitantes de las islas, Javier Milei cuestionó la aplicación del principio de libre determinación, argumentando que se trata de una población implantada por la potencia ocupante. “Ese principio existe para liberar a los pueblos colonizados, no para consagrar situaciones derivadas de la colonización”, sostuvo.

En otro tramo de su alocución, el mandatario profundizó sus críticas a la ONU por cuestiones que exceden sus funciones originales, cuestionando la Agenda 2030, las políticas de género y ambientales. Finalmente, reafirmó el alineamiento argentino con Occidente y Estados Unidos, concluyendo su intervención con su frase habitual: “Que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo!”