El presidente Javier Milei aseguró que, de acuerdo a los mercados internacionales, tiene posibilidad de ser reelecto. Y dijo que no teme un ataque especulativo el año que viene.

"A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir. Conforme vaya evolucionando la economía... hay economistas que dicen que no estamos blindados", dijo el jefe de Estado en declaraciones al canal de streaming Neura.

"El proceso está, lo importante es la tendencia ciclo. En realidad, la economía argentina viene viajando a un ritmo del 4%. Los datos del PBI: 2,3%. Cuando el crecimiento promedio anual era 1% previo a nuestra llegada, en los últimos 100 años", planteó el mandatario, consignó la agencia Noticias Argentinas.

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Después, reconoció que los datos del primer trimestre de este año no fueron buenos producto de "un intento de golpe de Estado del semestre del año pasado, el Congreso en una actitud clara destituyente trató de violentar el equilibrio fiscal".

Según Milei, "hay una corporación política que es enemiga del país, porque está dispuesta a prender fuego e país con tal de poder. Hay 50 funcionarios presos, condenados... es interesante que los argentinos tomen consciencia sobre quien está del otro lado, les importa la caja", denunció.

Y agregó: "A muchos no les importa robarles a los sectores más vulnerables, eran los gerentes de la pobreza. Hemos terminado con ellos".

De todos modos, dijo que la economía volverá a crecer después de "un freno en seco". La entrevista se basó en estadísticas y proyecciones en materia económica. Pero el jefe de Estado se refirió a la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli: "Es lo mejor que sucederá para todos los argentinos de bien".

Sobre la inversión, ponderó la baja de riesgo país, la infraestructura vial y el RIGI: "los tres motores de la economía, y el salario real va a seguir ganando y los informales están creciendo en términos salariales sistemáticamente".

Luego, el jefe de Estado comentó que no tiene datos del impacto de la reforma laboral pero que gracias a la ley habrá más gente que "se pasará a la formalidad".

"Las jubilaciones en términos reales crecen, eso también va a motorizar la economía. La economía crecerá", añadió y ponderó la apertura económica que realizó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.