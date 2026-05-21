El presidente Javier Milei anunció hoy, en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el centro porteño, una rebaja de las retenciones al campo.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre 1/4 de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, expresó.

En un salón lleno para el acto, el jefe de Estado llegó puntual y recibió de manos de Ricardo Marra, presidente de la entidad, una placa por su defensa a la libertad de mercados.

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De buena sintonía con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), cuando lo vio desde el escenario le dijo antes de su discurso: “¿Qué hacés, Nicolás querido?“.

“Nosotros llegamos al Gobierno para reivindicar la libertad económica y recuperar lo que la Argentina siempre supo hacer bien y que décadas de populismo nos hicieron olvidar. Por eso es imperdonable lo que le hicieron a este sector durante décadas, porque no se trató de un mero descuido. Ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo. Fue un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes", dijo.

Luego se refirió a las retenciones: “Las retenciones son la cara más visible, pero son una de las miles de cabezas, de este monstruo estatal que les tiraron encima durante el último siglo. Y todo esto a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra. Un crimen económico por donde se lo mire”.

Insistió que va a sostener el equilibrio fiscal “hasta las últimas consecuencias”. Respecto de esto, indicó: “No voy a bajar un impuesto para después tener que subirlo como ha sucedido en gobiernos anteriores”. Esta frase estuvo dirigida al gobierno de Mauricio Macri, que después de bajar las retenciones, apenas asumió en diciembre de 2015, en 2018 las restableció.

Entre los primeros funcionarios en llegar estuvieron Diego Santilli, ministro del Interior; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura; Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, y Pablo Quirno, canciller, que se movieron entre empresarios y referentes del agro mientras el auditorio terminaba de acomodarse.