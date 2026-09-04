El presidente Javier Milei anunció hoy el endurecimiento del régimen de sanciones contra empresas que operen la extracción de recursos en las Islas Malvinas y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, durante una cadena nacional dedicada exclusivamente a la cuestión de la soberanía en las Islas en las que explícitamente citó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de que ese país revise su posición al respecto.



Milei dio un discurso de unos 10 minutos, rodeado de la totalidad de los miembros de su gabinete, de un fuerte tono reivindicativo en la soberanía argentina en las Islas en un marco de expectativa por el anuncio anticipado de que lo haría, lanzado el mismo día en que Trump mencionó por primera vez que evalúa la posibilidad de que EEUU revise su posición de neutralidad histórica en el conflicto, algo que volvió a sugerir hoy, de un modo menos explícito, en una entrevista en la que dejó clara la tensión política entre su país y Gran Bretaña.

Milei hizo foco en el proyecto Sea Lion, una iniciativa para extraer petróleo en la cuenca norte de Malvinas gestionado a través de una joint venture que integran las empresas israelí Navitas y la británica Rockhopper. “Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, dijo el presidente.

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En concreto, Milei anunció en ese punto un decreto para “reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad” a la aplicación de la ley 26.659 -sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández- “para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos”. Dijo que endurecerán sanciones “tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas”.

Por otra parte, adelantó el envío de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de modificar la Ley N° 26.659 para crear un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y “que esta se aplique de forma transversal”. El presidente señaló que “esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas”.

Finalmente, en el plano de los anuncios Milei adelantó que “el Gobierno Nacional ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”. La referencia de Milei es a una base en Tierra del Fuego cuya construcción se detuvo hace unos meses.

La mirada geopolítica



Milei dejó en claro que tomó el guante que le dejó Donald Trump. El mandatario estadounidense viene amagando con revisar la el apoyo de ese país al Reino Unido. En su discurso, Milei dijo que los Estados Unidos “está revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”.

Y sostuvo que este posible cambio de posición se debe al “declive” del Reino Unido frente al “futuro floreciente” que promete Argentina. Según su opinión, esto se debe en parte a que Argentina no tiene los “problemas” de inmigración que sí tienen los británicos.

El pedido de unidad nacional



Milei finalmente convocó a la dirigencia “política, económica y social” de la Argentina a mostrar un “frente unido” en la causa por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como Nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, expresó Milei por cadena nacional.

Fuente: Agencia DIB.