El gobernador bonaerense y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en La Plata el seminario “Peronismo x Peronistas”, una jornada de formación, debate y reflexión política que reúne a dirigentes bonaerenses y referentes de distintos puntos del país.

Más allá del contenido formal del seminario, la actividad con una mirada nacional le sirve al gobernador para seguir ampliando su figura por fuera de los límites de la provincia, como lo hizo el miércoles en Chaco, y poner en discusión una agenda nacional del peronismo.

“Argentina cuenta con recursos naturales, tradición científica e industria nacional para ocupar un rol estratégico en este nuevo escenario internacional. Sin embargo, ese potencial está siendo dilapidado por las políticas de Milei”, dijo Kicillof desde la sede del PJ platense.

Frente a este contexto, el mandatario aseguró que los militantes tienen la obligación de recuperar la “mirada innovadora y revolucionaria que siempre tuvo Perón para llevar adelante los proyectos destinados a defender el trabajo, los derechos y la producción nacional”. Y cerró: “Nuestra tarea indelegable es construir una alternativa política que nos permita recuperar la dignidad”.

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La actividad se desarrolla en la sede del PJ platense, donde el mandatario tuvo a su cargo el inicio de la jornada, que propone discutir el presente y el futuro del peronismo frente al escenario político nacional y la necesidad de construir una propuesta con perspectiva federal.

Junto a Kicillof participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de La Plata, Julio Alak y el dirigente Julio Pereyra, además de ministros bonaerenses y un grupo de jefes comunales. Además, participaron funcionarios y dirigentes de las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta y Santa Fe.

Al respecto, en diálogo con Agencia DIB Alak respaldó una vez más al gobernador en sus aspiraciones presidenciales. “Axel hoy es una esperanza enorme para nuestro pueblo de llevar adelante un modelo diferente con trabajo, con producción, con salarios dignos, porque hoy definió con precisión lo que no se debe hacer y está haciendo el Gobierno nacional y definió con precisión un modelo político, social, económico para la Argentina y una inserción internacional digna”, dijo.

Fuente: Agencia DIB