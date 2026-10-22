El Concejo Deliberante de Pilar aprobó por amplia mayoría el Presupuesto Municipal 2027, que ascenderá a más de $654 mil millones. La votación terminó con 17 votos a favor y 7 en contra. Los recursos se destinarán principalmente a salud, educación, infraestructura, desarrollo social y seguridad.

En detalle, Salud concentra el 27% del total. Le siguen Servicios Públicos e Infraestructura, con el 18%; Desarrollo Social, con el 16%; Seguridad, con más del 15%; y Educación, con el 10%.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Silvio Rodríguez, sostuvo en sesión concretada esta jornada que el presupuesto se financia mayoritariamente con recursos propios del Municipio y fondos de origen provincial, sin aportes del Gobierno nacional, lógica que comenzó bajo la presidencia de Javier Milei.

“Este presupuesto no es una simple planilla de cálculo; está pensado y diseñado para seguir invirtiendo en la calidad de vida y el bienestar de cada uno de nuestros vecinos”, expresó durante el debate.

Rodríguez también se refirió a la continuidad de un modelo que, según indicó, impulsó nuevos hospitales y escuelas, pavimentación de calles, espacios culturales y deportivos, y centros municipales de formación profesional.

En tanto, el concejal Daniel Agostino, de la bancada independiente, señaló que el 70% del presupuesto proviene de recursos propios, aunque advirtió que la baja de la actividad económica y la inflación influyen en la recaudación. “Pilar está dentro de los 10 mayores contribuyentes a la economía nacional”, afirmó. Y agregó que en muchos municipios esos recursos no alcanzan, como ocurrió en San Isidro, donde se lanzó un bono para infraestructura.

La concejala Solana Marchesán, ex LLA e integrante del monobloque “Consolidación Argentina”, valoró la inversión en Salud y consideró bajo el 10% asignado a Educación. Sobre Servicios Públicos e Infraestructura, recordó que el año pasado la partida rondaba casi el 20% y advirtió que, con el crecimiento poblacional y los nuevos desarrollos urbanos, circular se volvió muy difícil. Citó como ejemplos arterias que se “traban” en horas pico, como Caamaño, la calle Basabe, en Zelaya, Chacabuco y Saraví. Al pedir planificación a futuro en un contexto que calificó de complicado, sostuvo que “se gobierna para todos”.

Por su parte, la concejala María Ratti Repetto, de LLA, enfatizó la necesidad de conocer todos los datos del presupuesto y aseguró que no tuvieron acceso a toda la información, por lo que anticipó que su voto sería negativo.

El concejal del oficialismo y titular de la comisión de Hacienda, Juan Pablo Trovatelli explicó que los fondos de Educación se complementan con recursos de la Provincia. Sobre Infraestructura, señaló que el presupuesto es “finito”, por lo que hay que “distribuirlo equitativamente”.

Y planteó además que “se gobierna para el conjunto y que se atienden múltiples necesidades”. Frente al reclamo de transparencia, indicó que “existen comisiones y reuniones parlamentarias obligatorias”, donde se pueden conocer detalles de los proyectos, añadió que la instancia para conocer el destino de los fondos es la Rendición de Cuentas.

Andrés Genna, también de LLA, admitió que “obviamente la Nación no le gira dinero directo a los Municipios”, sino que los fondos se transfieren por “coparticipación”, al tiempo que cuestionó el uso de instrumentos financieros.

No obstante, siempre los gobiernos nacionales ejecutaban planes de obras en las comunas, algo que la Casa Rosada frenó desde diciembre de 2023, y además se complementaban, por ejemplo, con programas especiales a Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Salud, obras hidráulicas y seguridad

Agostino también destacó la “calidad” de la salud pública, donde mencionó “el centro cardiovascular, la ampliación de quirófanos en el Hospital Sanguinetti, el equipamiento y la ampliación de la oferta educativa, además del acompañamiento al crecimiento de las localidades”. Además, puso en valor las obras hidráulicas y la seguridad: “Pilar está en el top cinco de seguridad, ojalá podamos mantenerlo”.

El texto fue avalado por 17 concejales, incluso por algunos integrantes de bancadas independientes, y rechazado por LLA y el PRO.