El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista en el streaming oficialista Carajo donde analizó el escenario político y económico de cara a las elecciones de 2027. El funcionario se mostró optimista respecto a la continuidad de la gestión del presidente Javier Milei.

"Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos", afirmó el titular del Palacio de Hacienda. Sin embargo, aclaró que mantiene una postura cautelosa ante posibles presiones sobre el dólar: "Si no se da lo que pienso yo, yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran".

En relación a las herramientas que utilizará su cartera para enfrentar riesgos electorales, Caputo fue contundente al señalar: "Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado".

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El ministro explicó que su gestión trabaja bajo la premisa de contemplar escenarios adversos. "Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo", remarcó. Asimismo, vinculó su optimismo con el equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva y el ingreso esperado de inversiones, asegurando que "hay un montón de dólares que se vienen".

Finalmente, Caputo se refirió a la situación en Brasil tras el triunfo en primera vuelta de Flávio Bolsonaro. El funcionario destacó la importancia del vínculo con el país vecino y sostuvo que la relación "solo puede mejorar" si el candidato del Partido Liberal se impone en el balotaje del 25 de octubre. "Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil, independientemente de quién gane", concluyó.