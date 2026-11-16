El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se cumplió su pronóstico de que la Argentina tendría parte de este año y del 2027 los mejores meses de las últimas decadas para consolidar el repunte de la actividad económica.

A menos de sies meses de haber prometido ingresar en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”, Caputo admitió que esa previsión no se cumplió: “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”.

Al explicar los motivos por los cuales no se pudo cristalizar la proyección gubernamental, el jefe del Palacio de Hacienda adjudicó al shock externo producido por la guerra, la suba de tasas y el temor al kirchnerismo el retraso de la reactivación de la economía.

Al respecto, precisó: “Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales”.

Además, insistió en que “hubo shocks externos más prolongados y más fuertes de lo que esperábamos” y recalcó: “Si estos shocks nos hubieran agarrado hace cuatro años, el país hubiese durado poquitos días”. A este escenario, le sumó la expectativa negativa de "la vuelta del kirchnerismo"

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Más allá de este reconocimiento, el titular de la cartera económica defendió su gestión, afirmó que el estancamiento de la actividad se debe a la situación internacional, al tiempo que subrayó que el Gobierno está en el "camino correcto” y pidió que se tenga una visión de mediano y largo plazo para evaluar la marcha del plan.

Asimismo, aseguró que no espera presión sobre el dólar el año próximo y remarcó que desde septiembre se aprecia una mejora en los niveles de actividad.

A su vez, admitió que con el actual nivel de recaudación no se puede mejorar la situación de los jubilados ni mejorar el bono compensatorio.

El ministro también despejó rumores sobre su relación con el Presidente: “No debe haber habido una relación mejor entre un Presidente y un ministro de Economía en décadas”.

Consultado sobre la coyuntura, el nivel de actividad y la sensación de estancamiento que existe en la calle, el ministro aseguró que existen parámetros que marcan una mejora: “En agosto hubo una pequeña recuperación y septiembre es más marcada. Esperamos un fin de año con la tendencia que estamos viendo ahora”.

Acerca de la mejora en la situación de la población, sostuvo que “es un proceso para que la gente se sienta mejor. Lo importante es que estamos en el camino correcto” y consideró que “para mucha gente la inestabilidad es un negocio y se acostumbró a vivir y ganar plata en la inestabilidad”.

Caputo dijo que los números no validan que la clase media “está muy golpeada” y enumeró una serie de indicadores.

Entre ellos, dijo que “12 millones de personas salieron de la pobreza” y que “el empleo total creció en 465 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2023”, aunque admitió que “el empleo asalariado cayó y subió el no asalariado”.

“Cuando miramos los sueldos de los no asalariados subieron 53%. El empleo no crecía desde 2011 y ahora creció, a pesar de que el que creció fue el informal”, agregó para fundamentar su visión.

Caputo sostuvo que esta mejora del salario aún no se traslada al consumo porque hay un cambio de hábitos: “Antes la gente salía a consumir porque el dinero se derretía y eso generaba la falsa sensación de crecimiento. Hoy estás en una situación en la que gente no está apurada en consumir. No sale corriendo al supermercado porque solo podés comprar dos aceites o harinas. La estabilidad genera un comportamiento más normal”.

El ministro insistió con las bondades del modelo económico y afirmó que “para que el crecimiento sea sostenido, se debe basar en la inversión, en las exportaciones y en las reformas estructurales”.

En ese sentido, desafió a la sociedad argentina porque consideró que “la elección del año que viene definirá si quiere ser un país serio o no”.

Caputo destacó que espera un 2027 con buenos resultados, ya que se proyectan US$30.000 millones de superávit comercial y entrarán US$15.000 millones por el RIGI: “Vamos a entrar al 2027 más fortalecidos que nunca. Espero un año más calmo de lo que muchos predicen”, insistió y, en ese contexto, subrayó que “el programa financiero está cerrado”.

Además, dijo que teniendo en cuenta la situación internacional la cifra de inflación de este año lo deja “satisfecho” y que será más baja que la del año pasado.

Consultado sobre la posibilidad de mejorar las jubilaciones, dijo que en “durante el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández y Massa las jubilaciones cayeron 37% y con nosotros recuperaron el 14,5%”.

“Esto no es un tema de cuántos dólares se compran, sino cuanto superávit se pueda generar. La reactivación es importantísima y la formalidad es importantísima”, insistió.

Caputo afirmó que “el 86% del presupuesto es jubilaciones, pensiones, asistencia social y sueldos. Hacemos un esfuerzo enorme por pagar lo más que se puede”.

Acerca del dólar enfatizó que “está en equilibrio porque es el precio que el mercado dice que tiene que estar”.

El ministro aprovechó la ocasión para responder a las críticas del economista Ricardo Arriazu sobre la compra de dólares y su efecto en el crédito.

“Nosotros pensamos que, si dejamos los pesos en la calle, no necesariamente van al consumo, porque si los bancos quisieran dar crédito hoy lo pueden hacer. Cada dos semanas el Tesoro renueva colocaciones de pesos. Si sos un banco y en vez de prestarle al Gobierno se lo prestas al sector privado no lo renovás y lo prestas al sector privado. Si los bancos no nos demandan esos pesos es porque no están dispuestos a dar créditos”, explicó el ministro.

En otro orden, nuevamente desacreditó los cuestionamientos por el manejo del oro y afirmó que fueron depositados en Basilea: “Tratan de hacerle creer a la gente que son todos ladrones, como ellos”, lanzó.

También dejó un cuestionamiento al sector de la construcción: “Hay empresarios que quieren construir a US$800 el metro y eso implica pagarle US$300 a los trabajadores.

Caputo reiteró la necesidad de apoyar el rumbo económico: “Hay que mirar el mediano y largo plazo. Estamos en el camino correcto. Hay que perseverar. En pocos años vamos a estar exportando el doble de lo que estamos exportando hoy”.

Como conclusión de este escenario reiteró: “No vamos a devaluar” y volvió a pedir baja de impuestos en provincia y municipios para mejorar la competitividad.

“Yo no tengo la más mínima duda de que no nos vamos a pegar una piña. Argentina tiene todo para ser un país fenomenal. Tenemos que mirar los próximos 20 años. Su vos priorizas el día a día se terminan cometiendo los errores que se cometieron en los últimos 70 años. Construir un futuro lleva esfuerzo”, remató el ministro.

Agencia NA