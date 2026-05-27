La Libertad Avanza y el PRO llevaron adelante el 25 de Mayo un "Cabildo Abierto por la Libertad" en la Plaza 12 de Octubre, frente al Palacio Municipal de Pilar. La actividad reunió a referentes, concejales y militantes del espacio, que se apostaron en la plaza para escuchar inquietudes y recoger propuestas de los vecinos del distrito.

Días antes, la concejal del PRO Analía Leguizamón había anticipado el encuentro en diálogo con Pilar de Todos y lo enmarcó en la construcción conjunta que ambos espacios vienen sosteniendo en el Concejo Deliberante, más allá de que se trató de un actividad que se desarrolló en varios puntos de la provincia.

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"La unidad de la oposición es la única manera de ganar Pilar", había sintetizado la edil, quien confirmó que mantiene diálogo permanente con la concejal Solana Marchesán y con la coordinadora local de LLA, María Ratti Repetto. "Estamos en el mismo grupo de mesa política, trabajando en conjunto en forma perfecta", precisó.

El Cabildo Abierto fue, entonces, una de las primeras expresiones públicas de esa articulación. Además de Leguizamón y Repetto, formaron parte el edil Andrés Genna, el diputado nacional Guillermo Montenegro, y el dirigente Jorge Juárez, entre otros. Hubo ausencias que, de todos modos, llamaron la atención. La de la propia Marchesán por un lado, y del edil del PRO Sebastián Neuspiller. Más si se tiene en cuenta que el espacio viene explorando la unidad desde el año pasado, aún con resultado incierto.

Durante la jornada participaron vecinos de distintas localidades del distrito, que plantearon sus preocupaciones. Desde el espacio indicaron que el intercambio servirá de insumo para elaborar futuras iniciativas legislativas.

“Transformación profunda”

La concejal y coordinadora local de La Libertad Avanza, María Ratti Repetto, fue una de las principales voces del encuentro. Destacó la necesidad de impulsar en Pilar una transformación cultural basada en "la libertad, el mérito, el trabajo y la cercanía con las problemáticas reales de los vecinos".

"Este 25 de Mayo nos recuerda más que nunca la importancia de la libertad y de estar del lado correcto de la historia. Los argentinos ya eligieron un camino de transformación profunda y Pilar no puede quedarse atrás", afirmó la edil.

Con la mira puesta en 2027

El Cabildo Abierto se realizó en un contexto de construcción política explícita de cara a las elecciones del año próximo.

Desde LLA aseguraron que continuarán recorriendo las distintas localidades del distrito para "construir propuestas concretas junto a los vecinos" y consolidar una alternativa política "cercana, firme y comprometida con transformar Pilar".

En las próximas semanas, además, se volverá a reunir la mesa política conjunta de LLA y PRO con el objetivo de avanzar en un “programa de gobierno” compartido.